Ультиматум с закрытием границ ставит Лукашенко на колени 6 19.03.2023, 10:42

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Эксперты оценили последствия остановки транзита через Беларусь.

Коллективный ультиматум со стороны ЕС и США поставит Лукашенко на колени и вынудит режим как минимум освободить всех политзаключенных.

Об этом на днях в интервью Charter97.org заявил политолог Дмитрий Болкунец:

— Речь идет о перекрытии железнодорожных пунктов на границе ЕС и Беларуси. Единственный удобный путь доставки грузов из Китая в Европу идет через Беларусь. Другой пролегает через Турцию, но он сложный с точки зрения логистических перевозок.

В случае, если Лукашенко получит коллективный ультиматум от европейских стран и не выполнит единственное условие, которое может быть выставлено, а это освобождение всех, подчеркиваю, всех без исключения политзаключенных-заложников, то граница должна быть перекрыта.

Это приведет к тому, что будет парализовано движение как минимум по этой железной дороге. Один состав такого поезда - минимум 50-60 вагонов, 700 метров по длине. Большая пробка образуется. В результате будет парализована логистика на всем «Шелковом пути» из Китая в Европу.

Здесь даже не китайский фактов важен, а то, что Лукашенко будет терять деньги. Речь идет о колоссальных финансовых убытках. Остановится практически весь экспорт Беларуси в Китай. В теории, он может складировать контейнеры на территории Беларуси, но делать это долго он не сможет. Есть товар, есть логистические цепочки, маршруты и прочее. Все эти издержки будут переложены на Лукашенко, который допустил подобного рода катастрофу.

Свой тезис политолог подтвердил в интервью «Белсату», заявив, что «ультиматум в адрес Лукашенко с закрытием границы для товарных поездов поставит его на колени и заставит освободить политических заложников».

Об угрозе перекрытия для Лукашенко китайского экспорта в Европу говорит и экс-глава посольства Беларуси Павел Мацукевич.

«С началом большой войны в Украине под угрозу попал основной ж/д маршрут доставки грузов из Китая в Европу, идущий через Беларусь. Гарантий, что Брест по-прежнему останется сухопутными китайскими воротами в ЕС больше нет», — считает эксперт.

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