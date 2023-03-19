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«Даже мясо с такой скоростью не дорожает!»

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  • 19.03.2023, 13:59
  • 1,826
«Даже мясо с такой скоростью не дорожает!»

Белорусам продают ягоды по «космической» стоимости.

Жителя Пинска возмутило, что беларусские ягоды увозят на экспорт, а в местные магазины завозят ягоды из Перу и Чили по «космической стоимости».

На днях мужчина обратил внимание на появившуюся в продаже голубику. На этот раз ягоды привезли из Чили, сообщает «Беларусь за МКАДом».

Коробочка в 125 грамм стоила без малого 8 BYN, а в середине ноября ягоды аналогичного веса продавали по 5,99 рублей.

— За четыре месяца цена килограмма выросла на 16 рублей — с 47,92 до 63,92 BYN. Это больше 30%. Даже мясо с такой скоростью не дорожает, — удивляется местный житель.

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