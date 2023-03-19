Появилось видео жесткой аварии фуры и легковушки в Бобруйском районе 19.03.2023, 19:12

Грузовик влетел в автомобиль Lada.

Серьезная авария произошла днем 17 марта в Бобруйском районе. Происшествие попало в объектив видеорегистратора.

Как сообщили в ГАИ, 40-летний водитель грузовика Scania двигался по трассе Бобруйск — Мозырь. В районе 28-го километра он не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где врезался в Lada. От удара последний несколько раз перевернулся и вылетел в кювет.

В ГАИ отметили, что 30-летний водитель Lada был пристегнут ремнем безопасности и серьезных травм не получил. Медики осмотрели его и отпустили домой.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».