Лукашенковские пропагандисты обвиняют Польшу в подрыве российского самолета в Мачулищах 19.03.2023, 20:59

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Антипольская истерия нарастает.

На госТВ глава «Совбелии» Дмитрий Жук в очередной вспомнил про диверсию, которой не было, и заявил, что в этом виноваты польские спецслужбы.

«Польские спецслужбы — это пособники терроризма. То, что случилось у нас с задержание исполнителя, который попытался устроить теракт в Мачулищах, все его движения по территории Польши — курировались и поддерживались польскими спецслужбами».

Как писал сайт Charter97.org, ранее КГБ также обвинял Польшу в подрыве самолета в Мачулищах.

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