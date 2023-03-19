«Если Лукашенко еще раз попробует, то снова проиграет» 3 19.03.2023, 21:29

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Для белорусского диктатора чревато свозить мигрантов в прифронтовую страну.

Лукашенко восстановил авиасообщение с Ираном. Может ли белорусский диктатор пойти на новые масштабные провокации на границе с Евросоюзом? Такой вопрос сайт Charter97.org задал политологу Александру Фридману.

— Может, такой инструмент есть. Подобная дестабилизация была бы даже в интересах России. Естественно, что миграционный кризис позапрошлого года без России не обошелся. Хоть РФ это и не признает. В общем, пойти на это они могут, но просто преимущества не очевидные.

Давайте смоделируем ситуацию, что они действительно сейчас что-то подобное попробуют учинить. Польша сразу закроет границу, а полное закрытие границы не в интересах Лукашенко.

Кроме того, если в Беларусь снова станут массово свозить людей, чтобы перекинуть через границу, то это может накалить атмосферу еще больше, чем она уже накалена на данный момент. В новых условиях будет еще больше недовольства, чем было в 2021-ом году.

Кроме того, для Лукашенко чревато свозить мигрантов в прифронтовую страну. В случае подобных акций, направленных против Польши, Литвы и Латвии, он получит две вещи — дополнительные санкции, которые вводятся главным образам или за участие в войне, или за акции против ЕС, как было с миграционным кризисом, и закрытие границы. Преимуществ не получит никаких.

В 2021-ом году он фактически проиграл эту «миграционную войну». Лукашенко заставили отказаться от миграционного проекта, выкрутили руки и ввели санкции. На этом фронте он проиграл. Если еще раз попробует, то снова проиграет. Думаю, что для себя Лукашенко понял, что с миграционной картой у него ничего не получится.

Тем не менее, каждый день приходят новости о том, что 10 человек пытались где-то перекинуть через границу и тд. В таком объеме это и будет, а новые штурмы границ трудно себе представить.

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