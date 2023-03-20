Китай сам намерен «доить» российскую корову 2 Орест Сохар

20.03.2023, 11:53

1,334

РФ превращается в вассала Поднебесной.

Визит китайского лидера в Москву до последнего выглядел большим челленджем для Украины: ожидалось, что Си подбросит фюреру оружия. Зато эта поездка может обернуться большим унижением для самого фигуранта Гааги, и зафиксирует его вассальное положение.

Эксперты прогнозируют, что Поднебесная проигнорирует запросы кремля на поставку тяжелой техники, артиллерии и боеприпасов.

Пекин не желает забегать в санкционный тоннель, в котором обреченно движутся Иран, Северная Корея, а теперь и Мордор.

КНР будет настолько стратегически близок к русским, насколько США и Европа будут блокировать его путь к глобальному лидерству. Сейчас Си пробует наладить взаимоотношения хотя бы с Европой. Для этого следует удержать статус нейтрального посредника в российско-украинском «конфликте».

Пекин планирует усилить политическую, экономическую и технологическую зависимость путинского режима от Китая.

Компартия рассчитывает получить приоритетный доступ к ресурсам российских регионов, в частности Сибири, Арктики и Дальнего Востока. Прежде всего речь идет о нефтегазовом секторе.

КНР навязывает Кремлю расширение логистических маршрутов между государствами. Речь и об активнее использовании российских морских портов (что позволит совместное освоение Арктики), и о возведении железной дороги из КНР в богатую на ресурсы Якутию. Кремлевские шуты уже заявили, что развитие логистики приведет к «частичной потере российского суверенитета в пользу Китая».

Пекин ожидает определенные военные технологии, которыми русские раньше не делилась. Среди них — гиперзвуковое оружие, космические и авиационные разработки. В течение 2016-21 годов Московия обеспечивала 81% импорта вооружений.

Подходы Пекина во многом копируют иранскую стратегию. Си Цзиньпин будет инициировать подписание аналога т. н. «крупного 25-летнего соглашения» Китая с Ираном. Она заключена в 2021 г. и предусматривает инвестирование в течение 25 лет $400 млрд. в экономику ИРИ в обмен на поставки нефти.

Коллапс московитской экономики от западных санкций не отвечает интересам Китая, а приход в Кремль прозападного лидера станет для КНР «стратегическим провалом». Эту корову Пекин настроен доить сам, заботясь, чтобы она не отбросила копыта. Политически, Московия превращается в вассала Поднебесной.

С одной стороны, Пекин не признает притязаний Москвы на Крым, китайские компании избегают открытого нарушения международных санкций, введенных против России с 2014 года.

С другой, Китай не только покупает нефть, но тайно поставляет Москве передовые технологии, микрочипы, которые могут использоваться в военных целях. Си имеет прямой интерес в поддержании этой слабой российской власти. Если для этого нужно раздувать пламя войны, то Пекин будет это делать.

Так выглядела ситуация накануне визита китайского лидера в Москву.

Орест Сохар, Telegram

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».