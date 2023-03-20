Чего ждать от встречи Путина и Си Цзиньпина 2 Петр Олещук

20.03.2023, 12:34

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Петр Олещук

Терпеливый Китай будет медленно вытягивать все из России.

Ордер на арест российского диктатора, конечно, не приведет его на скамью подсудимых, но точно заставит задуматься окружение «великого геополитика» по поводу собственного будущего.

В таких условиях ожидаемый визит китайского лидера — едва ли не последний шанс показать всем, что «еще не все проиграно».

Поэтому в Москве вывесили очень льстивые борды, на которых торжественно приветствуют «старшего китайского брата». В этом суть российско-китайских отношений сейчас. Совершенно понятно, кто «старший», а кто «младший», кто — метрополия, а кто — протекторат.

Конечно, Китай такая система отношений вполне устраивает, поэтому можно даже «вознаградить» верного вассала визитом сюзерена. И еще что-то пообещать. Не очень много — баловать не стоит, но достаточно, чтобы сохранить у вассала боевой дух и желание продолжать борьбу.

Терпеливый Китай будет медленно вытягивать все из России, и вытянет все, если ему, конечно, не помешают.

К примеру, какие-то беспорядки, связанные с изменением режима, поэтому их лучше не допускать. Бункерный вождь должен править еще долго. Он или кто-то из его двойников — это неважно. Важно, чтобы поток ресурсов в Китай оставался стабильным, а проникновение Китая на территорию самой России происходило по плану и надлежащим темпам.

Поэтому ждем массы бессодержательных заявлений о «глубокой дружбе» российского и китайского народа, об «общем противостоянии западному империализму», о «многополярном мире» и тому подобное.

Конечно, если все пойдет по плану, ведь этот вассал в последнее время демонстрирует слабость. Настолько выразительно, что ему даже осмелились выдать ордер на арест. Не то, чтобы в Китае кто-то беспокоился о факте военных преступлений, но если ты «попался», то ты слаб, неэффективен и глуп.

Это плохо, поэтому нужно еще подумать, стоит ли поддерживать именно тебя.

Петр Олещук, «Фейсбук»

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