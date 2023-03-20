В Польше анонсировали новые аресты по делу о российской шпионской сети 1 20.03.2023, 17:22

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По делу собрано огромное количество улик.

Спецслужбы Польши могут провести новые аресты по делу о российской шпионской сети. Такую возможность допустил в интервью PAP госсекретарь канцелярии премьер-министра Станислав Жарин.

«Мы не исключаем, что потребуются дальнейшие аресты, потому что понимаем, что улики по этому делу огромны, они еще анализируются, и мы увидим, к чему придут службы при расследовании этого дела», — сказал он.

Как ранее писал сайт Charter97.org, польские спецслужбы задержали 9 человек, которых подозревают в сотрудничестве с российскими спецслужбами. Белорусская сторона утверждает, что среди задержанных три белоруса, и поляки «схватили случайных людей». Один из этих трех связан с Комитетом государственной безопасности Беларуси.

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