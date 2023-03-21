Удав съедает кролика 4 21.03.2023, 10:16

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Фото: REUTERS

Какие условия Си Цзиньпин выдвинул Путину в Москве.

Глава Китая Си Цзиньпин 20 марта прибыл с визитом в Москву. Визит лидера КНР в Россию определит дальнейшие правила отношений между двумя странами.

Об этом «24 каналу» рассказал политический эксперт, руководитель Центра общественной аналитики «Вежа» Валерий Клочок. По его словам, визит президента Китая в Россию является продолжением кардинальных изменений в геополитике.

«Мир поляризуется. Хотя Си Цзиньпин несколько пересмотрел свою позицию по вопросу возможного позиционирования Китая и России на ближайшие годы», – отметил политический эксперт.

Основной геополитический вызов

По его словам, сейчас мы видим налаживание дальнейшего сотрудничества Китая и России. Случилось то, что так пытались не допустить США.

«Недопущение сближения Китая и России – это основной геополитический вызов сегодня. Впрочем, помешать сотрудничеству Москвы с Пекином крайне сложно, ведь они идеологически очень похожи», – отметил политический эксперт.

Он добавил, что Запад многое сделал для того, чтобы отношения между 2 странами были как можно сложнее.

Китай сближается с Россией, но на своих условиях

Как отметил политический эксперт, Пекин строит отношения с Россией с позиции «сверху». Именно Китай диктует свои условия и определяет правила игры.

«Пекин будет ставить своей целью получить больше дивидендов из истории российско-украинской войны. В условиях ослабления России сближение Пекина и Москвы будет больше, но на условиях Китая», – подчеркнул Клочок.

По его мнению, Россия это отлично понимает и сознательно идет на такие условия. Кремль определенным образом стал заложником ситуации и вынужден смириться со своим положением.

«Этот процесс сравним с тем, когда удав съедает кролика. Так же распространение интересов Китая на Россию становится все больше», – отметил политический эксперт.

В последнее время все более активно поднимается тема возобновления переговоров России с Украиной. В частности, об этом говорит Китай в своем «мирном плане». По мнению Клочка, война в Украине будет одной из основных тем переговоров между Путиным и Си.

«После визита в Москву лидер Китая может позвонить президенту Украины Владимиру Зеленскому. И его звонок также может быть направлен на мирные переговоры», - сказал политический эксперт.

Он отметил, что сегодня звучит много тезисов о том, что мы находимся в кульминации наступления России на Украину.

«Следующим шагом будет выход из этой ситуации», – добавил Клочок.

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