Лукашенко собрал силовиков из-за стрельбы по спецназу КГБ в Гродно 5 21.03.2023, 10:45

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фото: anadolu agency

Диктатор занервничал из-за «внешних и внутренних угроз».

Александр Лукашенко сегодня опять собрал силовиков. Как сообщила его пресс-служба, на совещании будут обсуждаться «внешние и внутренние угрозы».

На совещание приглашено руководство органов прокуратуры Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля, Следственного комитета, КГБ, МВД, Минобороны, МЧС, Госпогранкомитета, ГТК, Государственного комитета судебных экспертиз, судов общей юрисдикции, руководители регионов. Мероприятие анонсировалось в феврале.

«Речь пойдет и об одной недавней громкой операции спецслужб», — говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщал сайт Charter97.org, на выходных сотрудников подразделения «Альфа» КГБ забросали гранатами и обстреляли из автомата в Гродно. Пропагандисты заявили о якобы «ликвидации иностранного гражданина» в ходе перестрелки.

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