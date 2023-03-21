В Японии предъявили обвинение организатору пересадок органов в Беларуси

В Японии предъявили обвинение организатору пересадок органов в Беларуси2
- 21.03.2023, 11:00
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Из трех пациентов выжил только один.
Японская прокуратура предъявила обвинение директору Ассоциации пациентов с трудноизлечимыми заболеваниями Хиромичи Кикучи (Hiromichi Kikuchi) в незаконном содействии трансплантации органов, пишет «Белсат» со ссылкой на Kyodo. Операции проводились в Беларуси.
Кикучи арестовали 7 февраля 2023 года по подозрению в нарушении закона о пересадке органов. В 2021-2022 годах возглавляемая им ассоциация отправила в Беларусь трех пациентов из Японии и получила за это более 130 млн иен (около $1 млн), сообщала Yomiuri Shimbun.
62-летний Кикучи помог 50-летнему мужчине с болезнью почек провести трансплантацию и получил за это 18,5 млн иен. Также он без разрешения Министерства здравоохранения Японии за 33 млн иен организовал пересадку печени 40-летнему мужчине. Два пациента умерли после осложнений осенью 2022 года. Еще один 45-летний пациент заплатил около 85 млн иен за пересадку почки и печени.
Из этих трех пациентов выжил только один, двое умерли от осложнений после операции. Им пересаживали органы от умерших беларусов.
Полиция изъяла список из 150 фамилий, заинтересованных в трансплантации.