В Японии предъявили обвинение организатору пересадок органов в Беларуси 2 21.03.2023, 11:00

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иллюстративное фото

Из трех пациентов выжил только один.

Японская прокуратура предъявила обвинение директору Ассоциации пациентов с трудноизлечимыми заболеваниями Хиромичи Кикучи (Hiromichi Kikuchi) в незаконном содействии трансплантации органов, пишет «Белсат» со ссылкой на Kyodo. Операции проводились в Беларуси.

Кикучи арестовали 7 февраля 2023 года по подозрению в нарушении закона о пересадке органов. В 2021-2022 годах возглавляемая им ассоциация отправила в Беларусь трех пациентов из Японии и получила за это более 130 млн иен (около $1 млн), сообщала Yomiuri Shimbun.

62-летний Кикучи помог 50-летнему мужчине с болезнью почек провести трансплантацию и получил за это 18,5 млн иен. Также он без разрешения Министерства здравоохранения Японии за 33 млн иен организовал пересадку печени 40-летнему мужчине. Два пациента умерли после осложнений осенью 2022 года. Еще один 45-летний пациент заплатил около 85 млн иен за пересадку почки и печени.

Из этих трех пациентов выжил только один, двое умерли от осложнений после операции. Им пересаживали органы от умерших беларусов.

Полиция изъяла список из 150 фамилий, заинтересованных в трансплантации.

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