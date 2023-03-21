Коварный Си Андрей Окунь

21.03.2023, 11:03

2,408

Кремль станет очередным долговым рабом Китая.

Накануне обвиненный в военных преступлениях президент России Владимир Путин принимал с визитом главу КНР Си Цзиньпина. Мы не знаем, о чем они договорились, но в любом случае российские провластные СМИ подали это событие, как большую геополитическую победу, приближающую победу военную. Я не разделяю радости пропагандистов и считаю, что Россия может стать экономическим рабом новых китайских братьев. Давайте разбираться на конкретных примерах.

Хищническая политика Китая отчетливо проявилась после распада СССР, когда недавно образовавшиеся постсоветские государства Центральной Азии были слишком слабы, чтобы себя защитить. Так, Китай предъявил претензии всем новым независимым республикам на территории, которые посчитал несправедливо отобранными аж в 1884 году.

В 1997 году Казахстан передал Китаю 407 кв. км. своих территорий. В день образования КНР в 2011 году Таджикистан передал Китаю 1,1 тыс. кв. км земли. А от Кыргызстана оторвали участок площадью 1250 кв.км. От передела не смогла отмазаться и молодая Россия: от нас китайцам с согласия Путина в 2005 году ушли острова Даманский, Тарабаров и половина Большого Уссурийского острова общей площадью 337 кв. км.

Надо ли говорить, что подобные территориальные сделки всегда сопровождались льготными кредитами, крупными инвестиционными проектами и другой финансовой «помощью». На самом деле вот такими экономическими инструментами Китай научился превращать своих потенциальных партнеров в должников.

Одним из способов втягивания стран в долговую зависимость от Китая стал масштабный проект «Один путь - один пояс». Его представил в 2013 году как раз Си Цзиньпин. Идея подавалась, как один из путей стран Центральной Азии к процветанию. По задумке Китай вкладывался деньгами, а на территориях соседей возникали автомагистрали, железные дороги, предприятия и морские терминалы.

Только по итогу для принимающей стороны все оборачивалось утратой контроля, задолженностями и коррупцией, которые давали Китаю инструменты для политического давления. В 2021 году сумма скрытых долгов по инициативе «Один пояс - один путь» составил 385 млрд. долларов. Для 42 стран такие кредитные обязательства перед Китаем превысили 10% от ВВП.

Китай понимает, что страны-партнеры часто не могут платить по долгам, но все равно с радостью выдает им кредиты. А потом за неуплату отнимает важные стратегические объекты. Например, весной 2018 года Таджикистан отдал Китаю золоторудное месторождение «Верхний Кумарг» с запасом золота в 50 тонн в счет погашения долга в 330 млн. долларов.

«Толкователь» верно указывает на статью доцента кафедры мировой экономики МГИМО МИД России Д. Калашникова: «Китайская помощь в виде льготных кредитов и совместных проектов уже завела ряд стран-реципиентов в долговую кабалу. За долги приходится расплачиваться природными ресурсами, портами, инфраструктурой».

Например, к началу 2020 г. Китай построил 62 порта по всему миру и взял в управление 54 из них. Интересно, что после приобретения в портах создавались специальные экономические зоны, которые превращали их в китайские анклавы. Тогда они фактически переходили под контроль экономики Китая, а не страны, в которой физически располагались.

Вот такого партнера Путин привел в Россию. И все идет к тому, что Россия просто станет очередным долговым рабом Китая, но никак не равноправным партнером.

Андрей Окунь, t.me

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».