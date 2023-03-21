Быть или не быть Путину Павел Климкин

21.03.2023, 13:48

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Си Цзиньпин поставил перед российскими элитами экзистенциальный вопрос.

Визит китайского лидера в Москву ставит перед российскими кланами экзистенциальный вопрос. Прямо как у Гамлета: быть или не быть? Путин теперь для Запада преступник, ордер на его арест уже нельзя отозвать или переиграть.

Идти к Китаю и фактически в его зону влияния под руководством того, кто получил вызов в Гаагу, – российские элиты на это точно не подписывались. Китайские машины и другие товары и юань как основная валюта (уже россиянам активно предлагают частные депозиты в юанях) означают начало «китаизации» России.

Председатель КНР Си Цзиньпин приедет с предложениями совместных проектов в сфере добычи ресурсов и инфраструктуры. Вариантов отказаться у Путина нет, хотя поторговаться, конечно, он может. Если так пойдет, Россия постепенно станет для Китая тем, чем для РФ является Беларусь. Хотя и Беларусь после визита Лукашенко в Пекин Путину съесть будет сложнее.

Китай всегда только о себе – о Китае. И ослабление России для него очень выгодно – это позволяет получить опосредованный контроль над РФ. Пока что. Многие в России и так задумываются над этим сценарием, а после ордера на арест Путина начнут очень серьезно думать. Российским элитам есть что терять, и скоро может быть поздно.

Павел Климкин, «Фейсбук»

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