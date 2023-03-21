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Небензя с горящим ордером в руках

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  • Телеграм-канал «СерпомПо»
  • 21.03.2023, 14:17
  • 1,418
Небензя с горящим ордером в руках
Василий Небенз

Забеспокоились, забегали.

Выдача МУС ордера на арест Владимира Путина и Марии Львовой-Беловой привела к оживлению российского штурмового дипломатического авангарда, выдвинутого в Америку. Забеспокоились, забегали.

В Нью-Йорке, глава миссии России при ООН Василий Небензя начал объясняться, толкуя причины, послужившие основанием для обвинения двух официальных российских лиц в военных преступлениях.

По его словам, вывоз детей с территории Украины объясняется тем, что авторы и исполнители спецоперации желали «уберечь их от опасности, которую могут нести военные действия». А сам вопрос «полностью раздут».

Еще Василий Небензя сообщил, что украинских детей его руководство может вернуть в Украину, «когда условия будут безопасными».

Это легко сделать – надо перестать стрелять и покинуть территорию Украины, вернуть в страну ее маленьких граждан, чтобы они жили в безопасности, как это было до 24 февраля 2022 года, когда началась спецоперация.

Но это, конечно, в идеале. А по существу – то, что могли бы сделать руководители Василия Небензи после ордера МУС – как можно скорее связаться с украинскими властями и начать возвращение детей в страну.

Именно это вице-премьер Украины Ирина Верещук предложила российским омбудсменшам Москальковой и Львовой-Беловой, написав в своем тг-канале, что следует начать с передачи списков вывезенных украинских детей.

В этом нет ничего сложного. И это была бы настоящая дипломатическая работа, а не пустая, как скорлупа сгнившего ореха, риторика, которой занят Василий Небензя.

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