Пионтковский: Путин промолчал в ответ на унижение от Си Цзиньпина 1 21.03.2023, 15:01

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Андрей Пионтковский

Китай рассматривает Россию как уже покоренную страну.

Си Цзиньпин смотрит на Россию как на покоренную страну, но при этом не чувствует внутриполитическую обстановку в этом государстве, считает российский оппозиционер, политолог Андрей Пионтковский.

Недавно Министерство природных ресурсов Китая официально выпустило новые карты, на которых несколько десятков российских населенных пунктов, включая такие города, как Владивосток, Хабаровск, Уссурийск, о. Сахалин и вообще всю территорию от Владивостока до Байкала, обозначены традиционными китайскими названиями.

Все это указывает на то, что Си Цзиньпин воспринимает Россию как уже покоренную страну. Об этом Андрей Пионтковский в интервью Роману Цимбалюку.

«И Си заставил Путина промолчать. Абсолютно никакой реакции не было, не только официальной. А где же Мария Владимировна Захарова с протестом? Даже патриотические Telegram-каналы были настолько дисциплинированы, что не прокомментировали эту выходку Китая», – отметил эксперт.

Таким образом Путин признал, что эта территория является исконно китайской, и на этих условиях получил ярлык еще на 6 лет правления.

«Но, мне кажется, товарищ Си не учел ни реакции Запада на создание такой империи зла, ни на реальную ситуацию в России. Да, в России нет активного антивоенного движения, но это не означает, что там все спокойно. Там идут мафиозные битвы на уровне политики», – сказал Пионтковский.

Ранее Андрей Пионтковский предположил, где будет решаться судьба Путина: «Китайские товарищи сыграют свою роль».

Также Андрей Пионтковский объяснил, почему лидер Китая боится разгрома России: «Его задача – обеспечить «мягкое» поражение Кремля».

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