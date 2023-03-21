FT: Близкий к Кремлю источник заявил о превращении России в колонию Китая 7 21.03.2023, 15:31

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Ради продолжения войны Москва готова на экономическую зависимость от Пекина.

Западная пресса начала подводить первые итоги визита председателя КНР Си Цзиньпина в Москву. Одна из самых заметных публикаций вышла в газете Financial Times.

Собеседник издания, близкий к Кремлю, сообщил, якобы логика ведущейся сейчас в области экономики дискуссии между странами сводится к тому, что Россия превращается в сырьевой придаток Китая.

«Логика событий подсказывает, что мы полностью становимся китайской ресурсной колонией», — сказал собеседник FT.

«Наши серверы будут от Huawei. Мы станем основными поставщиками в Китай всего. Они будут получать газ из «Силы Сибири». К концу 2023 года юань станет нашей основной торговой валютой», — пояснил он.

Асимметричность российско-китайских отношений лишь усилилась из-за введенных после российского вторжения санкций, считает старший научный сотрудник Международного института стратегических исследований (IISS) Мария Шагина.

«Трудно скрыть тот факт, что Россия теперь младший партнер», — сказала она FT.

Эксперт подчеркнула, что Китай по-прежнему старается действовать осторожно, зачастую поставляя России полупроводники через Турцию или ОАЭ, чтобы обезопасить себя от рисков санкций. Острая потребность России в покупателях энергоресурсов может быть использована Китаем в ходе обсуждений в рамках текущего визита Си Цзиньпина в Москву, пишет FT.

«Для китайской стороны это может быть хорошей возможностью», — сказал изданию научный сотрудник Китайского центра Йельской школы права Мориц Рудольф.

Он отметил, что сейчас «Россия больше зависит от Китая», чем в 2014 году, когда после аннексии Крыма Москва предложила Пекину поставлять газ по «Силе Сибири» по сниженной цене.

Как сообщал сайт Charter97.org, председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник прибыл в Москву с трехдневным визитом. В первый день он встретился с Путиным, однако сторонам, похоже, не удалось достичь серьезных прорывов, пишет The New York Times.

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