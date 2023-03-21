Блогер Игорь Лосик может по-прежнему находиться в ШИЗО 3 21.03.2023, 16:22

Игорь Лосик

Политзаключенный лезвием порезал себе руку и шею.

Блогер Игорь Лосик может по-прежнему находиться в штрафном изоляторе, а не в медсанчасти.

Как стало известно «Свабодзе», Игорь якобы отказался «заниматься уборкой помещения», а ему пригрозили, что поместят в ШИЗО. Лосик в ответ демонстративно в присутствии других осужденных лезвием порезал себе руку и шею.

По неофициальной информации, инцидент произошел 15 марта в новополоцкой колонии. По версии администрации колонии, которая стала известна СМИ, на шее Игоря Лосика сейчас небольшая царапина, рука также повреждена незначительно, ее перевязали.

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