Блогер Игорь Лосик может по-прежнему находиться в ШИЗО

Блогер Игорь Лосик может по-прежнему находиться в ШИЗО3
- 21.03.2023, 16:22
Политзаключенный лезвием порезал себе руку и шею.
Блогер Игорь Лосик может по-прежнему находиться в штрафном изоляторе, а не в медсанчасти.
Как стало известно «Свабодзе», Игорь якобы отказался «заниматься уборкой помещения», а ему пригрозили, что поместят в ШИЗО. Лосик в ответ демонстративно в присутствии других осужденных лезвием порезал себе руку и шею.
По неофициальной информации, инцидент произошел 15 марта в новополоцкой колонии. По версии администрации колонии, которая стала известна СМИ, на шее Игоря Лосика сейчас небольшая царапина, рука также повреждена незначительно, ее перевязали.