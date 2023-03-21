Латынина: Пригожин слил в Сеть секретную информацию 1 21.03.2023, 16:27

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Евгений Пригожин

Если бы ее добыл офицер разведки — это был бы «высший пилотаж».

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин предупредил министра обороны РФ Сергея Шойгу о подготовке наступления украинской армии под Бахмутом. Он отчитался, что его наемники захватили 70% территории города, но без внешней поддержки их могут окружить. Копию письма выложила пресс-служба Пригожина.

Российская журналистка Юлия Латынина прокомментировала появление документа в Сети:

— Я тихо офигеваю. Вот скажите, если бы во время войны офицер разведки добыл такую бумагу, это же был бы высший пилотаж! А если бы ее разболтали, страшно сказать, что было б с болтуном. А вот она в открытом доступе, хотя и без «секретного приложения».

Я тихо офигеваю. Вот скажите, если бы во время войны офицер разведки добыл такую бумагу, это же был бы высший пилотаж! А если бы ее разболтали, страшно сказать, что было б с болтуном. А вот она в открытом доступе, хотя и без "секретного приложения" pic.twitter.com/R6aVWzgEsI — Yulia Latynina (@YLatynina) March 20, 2023

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