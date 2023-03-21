закрыть
21 марта 2023, вторник, 17:03
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Латынина: Пригожин слил в Сеть секретную информацию

1
  • 21.03.2023, 16:27
  • 6,960
Латынина: Пригожин слил в Сеть секретную информацию
Евгений Пригожин

Если бы ее добыл офицер разведки — это был бы «высший пилотаж».

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин предупредил министра обороны РФ Сергея Шойгу о подготовке наступления украинской армии под Бахмутом. Он отчитался, что его наемники захватили 70% территории города, но без внешней поддержки их могут окружить. Копию письма выложила пресс-служба Пригожина.

Российская журналистка Юлия Латынина прокомментировала появление документа в Сети:

— Я тихо офигеваю. Вот скажите, если бы во время войны офицер разведки добыл такую бумагу, это же был бы высший пилотаж! А если бы ее разболтали, страшно сказать, что было б с болтуном. А вот она в открытом доступе, хотя и без «секретного приложения».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

В Беларуси назревает номенклатурный переворот
В Беларуси назревает номенклатурный переворот Наталья Радина
Чего ждать от встречи Путина и Си Цзиньпина
Чего ждать от встречи Путина и Си Цзиньпина Петр Олещук
Лукашисты попали в жесткую «металлическую» ловушку
Лукашисты попали в жесткую «металлическую» ловушку Артем Черников
Открытое письмо Иосифа Середича может быть сигналом от чиновников
Открытое письмо Иосифа Середича может быть сигналом от чиновников Андрей Санников