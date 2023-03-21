Минчанин сходил на квест и на полгода выпал из жизни 1 21.03.2023, 16:42

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Теперь пытается найти виноватых.

Илья даже представить себе не мог, что после хоррор-квеста поедет не домой, а в больницу, где ему сделают операцию. Травму ноги парень получил в декабре прошлого года и до сих пор не смог выйти на работу. Свою историю он рассказал Onliner.

Вечером 3 декабря вместе с супругой и друзьями Илья отправился на популярный в Минске квест — с пометкой 14+. Участникам раздали листы с правилами поведения, устного инструктажа по технике безопасности не было, уверяет молодой человек.

— Квест проходил в плохо освещенном помещении, где лежит очень скользкая, затертая, не подходящая для активного времяпрепровождения плитка. В одной из локаций я, сидя на корточках, разгадывал загадку. В какой-то момент рядом со мной открылась дверь, показалась актриса и громко закричала. От неожиданности я начал вставать, поскользнулся и упал, из-за чего почувствовал острую боль в правом бедре.

Встать самостоятельно у парня уже не получилось — помогал друг. Квест с участием актеров для Ильи закончился — начался свой собственный, с вызовом скорой и операцией.

— В состоянии шока, хромая и опираясь на стенку, я дошел до комнаты отдыха, но с каждым шагом боль значительно усиливалась. Когда друзья закончили квест и пришли ко мне, боль уже была настолько сильной, что я практически не мог двигаться. Мы попросили вызвать скорую помощь. На носилках меня донесли до машины и отвезли в 6-ю больницу. Там мне поставили диагноз «Закрытый перелом шейки правой бедренной кости со смещением отломков» (эпикриз из больницы есть в редакции. — Прим. ред.). Во время операции мне поставили в ногу несъемную металлоконструкцию «гамма-гвоздь», и я еще более двух недель провел в больнице под присмотром врачей.

После выписки Илье запретили наступать на травмированную ногу — ходить можно только с использованием костылей либо ходунков. Все эти месяцы парень находится на больничном.

— Полное восстановление займет еще 2−4 месяца, все будет зависеть от скорости срастания костей. Чувствую себя я уже получше, потихоньку восстанавливаюсь, но боли в ноге продолжают тревожить. В движении по-прежнему сильно ограничен.

Илья решил поделиться своей историей, чтобы предупредить белорусов о рисках во время подобных развлечений. На квесте бывает по-настоящему страшно — не случайно организаторы запрещают участвовать «лицам, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, имеющим любые виды травм, а также в состоянии алкогольного и наркотического опьянения». Также в описании квеста написано, что сюда не стоит приходить людям, которые боятся замкнутых пространств.

Илья рассказал, что он связывался с организатором, который обещал со своей стороны помощь, но со временем общение сошло на нет.

— На организатора было написано заявление в милицию, будут разбираться, — отметил минчанин.

Судя по всему, заявление было написано еще в декабре. На вопрос, чем закончилось разбирательство, Илья ответил, что дело передано в прокуратуру и результатов пока нет.

— А вы не думаете, что это просто совпадение? На улице тоже легко поскользнуться.

— Безусловно, в жизни может случиться разное, мы ни от чего не застрахованы, но вот только это была не улица, это должно было быть тщательно подготовленное помещение. Например, в бассейнах и в торговых центрах тоже лежит плитка, однако там запрещено бегать, прыгать и активно проводить время. Что касается квеста, там изначально подразумеваются активные действия на плитке, суть в том, что необходимо постоянно убегать от мертвых душ и всякой нечисти. Поэтому я считаю, что организатор обязан был позаботиться о безопасности игроков, — уверен Илья.

Комментарий организатора: «Наша вина отсутствует»

Сложно сказать, есть ли в этой истории виноватые, ведь поскользнуться, по идее, можно в любом месте. Стоит ли жаловаться на дорожные службы, если неудачно упал на тротуаре? Или на компанию-работодателя, если от недосыпа ударился об офисную дверь? С другой стороны, мы не присутствовали на месте событий. Возможно, плитка была действительно слишком скользкой для того накала эмоций, с которым столкнулся Илья во время квеста.

Onliner обратился за пояснениями к директору компании, которая в тот день проводила мероприятие. Юрий назвал ситуацию странной и рассказал, что по ней проводилась проверка уполномоченными органами, которые «сделали соответствующие выводы». От конкретной информации по итогам проверки директор воздержался.

— От себя могу сообщить одно: в том, что участник квеста получил травму, отсутствует вина организатора квеста. Участнику была предоставлена достоверная и достаточная информация об услуге, разъяснены правила игры и требования безопасности. Услуга оказана организатором качественно, — коротко ответил директор.

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