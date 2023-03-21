Вознаграждение вассала или усмирение дойной коровы: что стоит за визитом Си в Москву 21.03.2023, 16:56

Главные версии от лидеров мнений.

Лидер Китая Си Цзиньпин прибыл в Москву, несмотря на ордер на арест российского диктатора Владимира Путина, который был выдан несколько дней назад Международным уголовным судом в Гааге.

Политики и эксперты уже начали подводить первые итоги этого визита.

Сайт Charter97.org собрал комментарии лидеров мнений о приезде Си Цзиньпина в Москву.

«Пекин будет ставить своей целью получить больше дивидендов из истории российско-украинской войны. В условиях ослабления России сближение Пекина и Москвы будет больше, но на условиях Китая», – отметил политический эксперт, руководитель Центра общественной аналитики «Вежа» Валерий Клочок.

Россия при Путине выполняет для Китая роль дойной коровы, считает российский социолог Игорь Эйдман.

«Сейчас китайские власти с ужасом видят, как их корова взбесилась и несется навстречу гибели. Они пытаются предпринять последнюю попытку ее спасти». [...] Однако Путин неадекватен, не понимает, что проигрывает войну, и, вероятно, не пойдет на спасательный для него китайский план. Он, как многие слабые люди, больше всего боится публично проявить свою слабость», — написал Эйдман в Telegram.

Сотрудник Китайского центра Йельской школы права Мориц Рудольф отметил, что Россия сейчас больше зависит от Китая, чем в 2014-м году, когда после аннексии Крыма Москва предложила Пекину поставлять газ по «Силе Сибири» по сниженной цене.

Китай смотрит на Россию как на покоренную страну, считает российский оппозиционер, политолог Андрей Пионтковский.

«Си Цзиньпин чувствует, что российский улус потерпел поражение. И сам факт поражения России Китай не смущает. Китай рассматривает Россию как территорию для поглощения», — заявил Пионтковский.

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что Китай поставил перед российскими элитами экзистенциальный вопрос.

«Ослабление России для него очень выгодно – это позволяет получить опосредованный контроль над РФ. Пока что. Многие в России и так задумываются над этим сценарием, а после ордера на арест Путина начнут очень серьезно думать. Российским элитам есть что терять, и скоро может быть поздно», — написал Климкин в Facebook.

По мнению российского правозащитника Марка Фейгина, Пекин выступает адвокатом Москвы и пытается спасти Владимира Путина. Однако стремится сделать это такой ценой, которая была бы выгодна самому Китаю.

«Если бы Китай вместе с Путиным хотел всех победить, Си действовал бы иначе. Тогда бы не было этой информации о разговоре с Зеленским. А такие планы у Си Цзиньпина есть. Китай пытается быть хитрее во всей этой ситуации», – сказал правозащитник.

Россия станет очередным долговым рабом Китая, считает известный журналист Андрей Окунь.

«Китай понимает, что страны-партнеры часто не могут платить по долгам, но все равно с радостью выдает им кредиты. А потом за неуплату отнимает важные стратегические объекты. Например, весной 2018 года Таджикистан отдал Китаю золоторудное месторождение «Верхний Кумарг» с запасом золота в 50 тонн в счет погашения долга в 330 млн. долларов», – написал Окунь в Telegram.

Как считают специалисты Института изучения войны (ISW), риторика Си свидетельствует о том, что он «не склонен полностью оказывать Путину экономическую и политическую поддержку, необходимую РФ для преодоления неудач в Украине».

«Си и Путин во время встречи 20 марта рекламировали прочность китайско-российских отношений, но в статьях, опубликованных 19 марта, предложили разные толкования масштаба будущих отношений», — объясняют аналитики.

«Си Цзиньпин, только что помиривший Иран с Саудовской Аравией, готов был предложить Путину гарантию личного спасения, — в обмен на превращение России в колонию и сырьевой придаток Китая. В колонию, из которой посредством коррумпированного правителя выкачивается все сырье, но при этом метрополия не несет никакой ответственности ни за благосостояние граждан колонии, ни за ее развитие», – считает российская журналистка Юлия Латынина.

«Совершенно понятно, кто «старший», а кто «младший», кто — метрополия, а кто — протекторат. Конечно, Китай такая система отношений вполне устраивает, поэтому можно даже «вознаградить» верного вассала визитом сюзерена. И еще что-то пообещать. Не очень много — баловать не стоит, но достаточно, чтобы сохранить у вассала боевой дух и желание продолжать борьбу», – описал суть российско-китайских отношений украинский политолог Петр Олещук.

С тем, что Россия превращается в вассала Поднебесной согласен известный украинский аналитик и журналист Орест Сохар.

«Коллапс московитской экономики от западных санкций не отвечает интересам Китая, а приход в Кремль прозападного лидера станет для КНР «стратегическим провалом». Эту корову Пекин настроен доить сам, заботясь, чтобы она не отбросила копыта», – написал журналист в Telegram.

О том, что у России нет другого выбора, кроме как стать вассалом Китая, заговорили даже российские пропагандисты.

«Дело в том, что Россия, которая вошла в XXI век неконкурентноспособной в высокотехнологичных отраслях (это тоже надо признать), имеет не тот самостоятельный вес на политической арене, чтобы напрямую противостоять США. И выбор у нас, собственно, не велик. Повернуться либо на Запад, либо на Восток», — пишет Мария Дегтерева, заявляя, что у РФ просто нет другого выбора, как примкнуть к Китаю.

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