РФ официально становится сырьевой колонией Китая 10 21.03.2023, 20:33

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Путин пообещал Китаю 100 млрд кубометров газа и весь российский СПГ.

Россия готова увеличить поставки природных ресурсов в Китай, сообщил президент РФ Владимир Путин по итогам встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в Кремле, передает The Moscow Times.

Переговоры, ставшие первой очной встречей Путина и Си с начала войны в Украине, по словам российского президента, «были успешными» и «прошли в теплой, товарищеской и конструктивной атмосфере».

Россия, как сообщил Путин, намерена обеспечивать «бесперебойные поставки нефти» Китаю, а также резко увеличить экспорт газа. В прошлом году по трубопроводу «Сила Сибири» «Газпром» должен был прокачать в Китай 15 млрд кубометров, а к 2024 году его мощность, как ожидается, выйдет на плановые 38 млрд кубов в год.

«Совокупный объем поставок газа к 2030 году составит не менее 98 млрд метров кубических, плюс 100 млн тонн СПГ», — сказал Путин. Названный президентом объем — это весь газ, который Россия, согласно плану, должна производить к 2030 году, отмечает «Интерфакс». Сейчас выпуск СПГ — втрое меньше и составил 32,3 млн тонн за 2022 год.

«Российский бизнес в состоянии удовлетворить растущий спрос со стороны китайской экономики в энергоносителях как в рамках текущих проектов, так и тех, что сейчас находятся в процессе согласования», — подчеркнул Путин. Один из таких проектов — газопровод «Сила Сибири-2» через территорию Монголии мощностью 50 млрд кубометров в год.

Находящийся в стадии обсуждения уже более 7 лет, проект «практически» согласован во всех параметрах, сообщил Путин. Также «имеются возможности для существенного наращивания экспорта в КНР мяса, зерна и других категорий товаров», сказал он.

Россия предлагает Китаю природные ресурсы в обмен на поддержку, которую в Кремле считают критически важной для продолжения войны с Украиной, рассказал Financial Times источник, близкий к Кремлю. По итогам прошлого года Россия увеличила экспорт нефти в Китай почти на 10%, угля — на 21%, а газа - в 1,5 раза, впервые став его крупнейшим поставщиком. Китай в ответ направил в Россию электронику и технику на $4,8 млрд, заменяя ушедшие западные компании.

«Логика событий диктует, что мы в полной мере становимся ресурсной колонией Китая, – говорит источник FT. – Наши серверы будут от Huawei. <…> Китай будет получать газ по «Силе Сибири». К концу 2023 г. юань будет нашей основной валютой в торговле».

Санкции еще больше подчеркнули асимметричный характер российско-китайских отношений, старший научный сотрудник International Institute for Strategic Studies: «Сложно скрыть тот факт, что Россия теперь — младший партнер».

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