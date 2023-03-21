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Историки: Карты Таро не предназначались для гадания

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  • 21.03.2023, 22:33
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Историки: Карты Таро не предназначались для гадания

Впервые карты Таро для гадания использовал француз Антуан Кур де Жебелен в 1781 году.

Исследователи заявили, что карты Таро, которые используют для гадания, никогда не предназначались для этого. Первоначально их использовали в качестве игровых карт мамлюки. Об этом пишет Ancient Origins.

Предполагается, что Таро изобрели в Китае, а впоследствии карты распространились к мамлюкам и в Западную Европу.

По еще одной версии, карты Таро происходят из Северной Италии. Их якобы создали в 15 веке.

Также историки предполагают, что изображения на них, созданы не по мистическим причинам, а всего лишь должны отражать аспекты реального мира игроков, в котором они живут.

Впервые карты Таро для гадания использовал француз Антуан Кур де Жебелен в 1781 году. Он был рукоположен в пастора, а потом - в масонство в ложе Les Amis Réunis.

Жебелен считал, что карты Таро содержат тайны египтян. В частности, древнюю книгу Тота, которую они конвертировали в изображение.

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