Россия утратила субъектность 1 Владислав Гирман, «Деловая столица»

22.03.2023, 8:35

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О чем свидетельствует визит Си Цзиньпина в Москву.

20 марта начался визит лидера Китая Си Цзиньпина для России. Для нее это стало событием номер один, однако, по сути, никак не улучшило положение ни России, ни лично диктатора Владимира Путина. Главный результат этого визита печален для Кремля: Пекин Москву не будет спасать, поэтому на фоне консолидации мирового демократического сообщества (свидетельством чего есть в частности, есть и гаагская сенсация) его перспективы далеко не радужны.

Си приехал в Путин через несколько дней после того, как 17 марта Палата досудебного производства II Международного уголовного суда в Гааге выдала ордера на арест российского президента и его уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой по подозрению в совершении военного преступления незаконной депортации и перемещении детей из оккупированных захватчиками территорий Украины в РФ.

Эти ордера, которые имели эффект медийной бомбы, спровоцировали бурную дискуссию о том, решится ли Си на приезд к де-факто военному преступнику. Однако Си все же отважился. Для него соответствующее решение было, прежде всего, демонстрацией коллективному Западу собственной решимости и политической независимости («Я сам решаю, с кем буду видеться»).

Впрочем, ордера, безусловно, оказали существенное влияние на позиции Си и Путина во время переговоров. Как, собственно, и другие события, ставшие фоном для встречи двух авторитарных лидеров.

Это, конечно, и трагические новости из Африки – из Центральноафриканской Республики, где были убиты девять граждан КНР на недавно открытой золотой шахте. Сначала в совершении преступления обвинили местных повстанцев, ведущих борьбу с руководством ЦАР, поддерживаемого Россией, в частности ресурсом ЧВК «Вагнер». Однако повстанцы отрицали свою причастность и обвинили в атаке российских наемников Евгения Пригожина, который, как известно, имеет свои интересы в различных отраслях промышленности ЦАР. Учитывая то, кто такой Пригожин и кто «работает» в ЧВК «Вагнер», есть смысл предположить, что факт такого типа «конкуренции» все же имел место, а потому, по всей вероятности, Путин пережил неприятные минуты, когда ему пришлось оправдывать (иначе говоря: врать) перед Си действия своего «повара».

Но наибольшее значение для анализа встречи лидера КНР с Путиным имеет их обмен статьями в преддверии визита.

Так, в «Русской газете» появилась статья Си, а в главном рупоре КПК Китая — газете «Жэньмин Жибао» — статья Путина.

Российский президент не написал ничего интересного. Акценты были на войне против Украины, противостоянии коллективному Западу и надеждах на большую помощь Китаю.

А вот Си Цзиньпин между заверениями в дружбе и готовности к сотрудничеству встроил очень интересные месседжи. Во-первых, лидер КНР настаивает на безальтернативности разрешения таких конфликтов в рамках ООН – на «ооноцентричности» – и в соответствии с действующими международными правилами – с Уставом ООН, который Россия грубо нарушила. Во-вторых, вот это предложение: «Прежде чем решать глобальные проблемы, нужно решить собственные дела». Здесь даже расшифровывать ничего особенно не нужно – это упрек. Москва влезла в великую войну совершенно неготовой, фактически ее проиграла и сейчас находится на грани демонтажа государственности. Китай также тяготеет к противостоянию с Западом, но по правилам. И подготовленным – поэтому приоритетом определил развитие технологий, науки, ОПК.

Кстати, о противостоянии с Западом. Синхронно с визитом Си в Москву Соединенные Штаты анонсировали предоставление Украине нового пакета помощи на сумму $350 млн, а Совет ЕС утвердил увеличение на 2 млрд евро (до почти 8 млрд) Европейского фонда мира, из которого финансируется военная помощь Киеву, и Брюссель согласовал еще годовой план поставок нам 1 млн артиллерийских боеприпасов.

Вдобавок с неанонсированным визитом в Киев 21 марта приезжает Фумио Кисида, премьер-министр Японии – страны-соперницы Китая в Тихоокеанском регионе. Визиту предшествовало заявление Кисиды месяц назад о предоставлении Киеву $5,5 млрд финансовой помощи, к тому же вчера из СМИ стало известно о намерении Токио в ближайшие дни сообщить о присоединении Японии к австрало-британо-американскому военно-политическому союзу AUKUS, цель которого – сдерживание Китая в Индо-Тихоокеанском регионе.

Вот такой фон для переговоров Си и Путина. Он важен, ведь дает представление об условиях, влияющих на позиции лидеров КНР и РФ (детали их переговоров вряд ли будут раскрыты). С другой стороны, настолько очевидна конъюнктура и настолько очевидны месседжи Си, что уже можно сделать выводы о его визите в Москву.

Первый и самый важный следует из вышеупомянутой статьи Си Цзиньпина в «Российской газете» — четкая направленность Пекина на текущую, пусть и разрушенную на время Россией международную систему. Похоронить ее Путину Си не даст.

Также о климате встречи Си и Путина свидетельствует их поведение. Путин пытался играть в солидного лидера, равного гостю. Но заметно нервничал и льстил Си, когда говорил о своей зависти к удачному сочетанию Пекином авторитарного управления и механизмов рыночной экономики.

Си был вежливым и даже немного накормил Путина символизмом, который тот так любит: акцентировал внимание на важности взаимодействия двух стран тем, что и данный визит, и первый – десять лет тому назад – происходили сразу после избрания Си на пост главы КНР.

В то же время он снова ткнул Путина в необходимость быть более рациональным. То есть думать наперед, планировать, готовиться, развиваться как Китай.

А во-вторых Си утешил хозяина обещанием, что тот обязательно тоже переизберется в следующем году. Пожалуй, в знак благодарности Путин потому лично и провожал Си к машине по завершении встречи, что является очень нетипичным проявлением заинтересованности и демонстрации чрезмерной дружелюбности главы российской «сверхдержавы» к высокопоставленному гостю. Достаточно вспомнить длинный стол во время визитов Эмануэля Макрона и Олафа Шольца.

Все вышеперечисленные факторы, а также позиция Пекина, которую он артикулировал и раньше, красноречиво свидетельствует о том, что Китай решил не развивать альянс с Россией. Для него текущая ситуация – выгодная сделка, ведь предоставляет доступ к дешевым энергоносителям, определенным военным технологиям, а также открывает возможности для актуализации территориальных споров на случай ослабления российского режима.

Россия будет иметь определенную политико-экономическую поддержку (вряд ли больше текущей), ограниченные поставки военного оборудования, которые однако не будет иметь заметной роли на фронте, помощи в обхождении санкций и т.д. То есть те инструменты, которые дают России шанс не проиграть, но и не выиграть войну, поскольку КНР победа и поражение РФ в равной степени невыгодны. Подтверждение этому, по всей вероятности, может прозвучать во время телефонного разговора Си уже с Владимиром Зеленским, который, по сообщениям СМИ, был запланирован на сегодня.

На большее рассчитывать Путин не может. Он должен быть благодарен уже за сам факт визита Си Цзиньпина. Тем более после того, как тот в ханской стилистике дал Путину ярлык на княжение в 2024 г., то есть визит является красноречивым подтверждением того, как Россия окончательно теряет собственную субъектность.

Мир, где Россия уже не столько субъект, сколько объект политических процессов, тяготеет к новой биполярности, к чему так стремился Китай. Впрочем, это может быть выгодно и для США, и для нас, поскольку Вашингтон и Пекин способны к диалогу по формированию новой стабильной архитектуры безопасности с возможным созданием буферной зоны от границы Украины и дальше на восток – к границам Китая.

Владислав Гирман, «Деловая столица»

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