На госТВ рассказали новые подробности об «иностранце», стрелявшем по КГБ в Гродно 5 22.03.2023, 8:45

6,228

История становится все более «детективной».

В результате штурма сотрудниками КГБ квартиры в Гродно 19 марта погиб иностранец, который, по данным белорусских пропагандистов, был якобы «заброшен в Беларусь с территории Польши для совершения терактов». Вечером 21 марта в эфире гостелеканалов рассказали подробности произошедшего.

Личность погибшего до сих пор не установлена. Ни в белорусской, ни в российской базах данных его отпечатков не нашли. Как сообщалось ранее, в квартире был обнаружен поддельный российский паспорт на имя Алексея Ломакина.

По данным госСМИ, в Беларусь Ломакина якобы «закинули из Польши». С 24 по 28 февраля он жил в Могилеве, а 1 марта направился в Минск. Из столицы он сразу же перебрался в Гродно, где жил в съемной квартире на улице Курчатова, сообщили в эфире ОНТ.

«Грим, декоративные очки, одежда, меняющая пропорции тела — иностранец перевоплощался, но крайне неумело. Неестественные нос и лоб, парик, который он поправлял. На ряженого косились даже таксисты, которые, в том числе, доставляли ему алкоголь», — сообщил ОНТ.

Водитель такси Павел Шостак, который подвозил Ломакина к дому в Гродно, в интервью ОНТ отметил странную прическу своего пассажира.

— Она выглядела неестественно, как будто очень лаком залитая. Когда я приехал в первый день, он мне набрал, предложил выпить, я отказался, он спросил, есть ли у меня знакомые, которые могут с ним выпить и мало болтают, — сказал Шостак.

По данным госСМИ, в Гродно Ломакин «следил за зданиями КГБ, милиции, за крупными предприятиями, ж/д вокзалом и даже домами руководителей силового блока и чиновников».

«Взрывное устройство преступник должен был собрать в Беларуси. 15 марта купил беспроводной дверной звонок, дальностью действия 100 метров. Еще один — электрический — взял с 5-метровым проводом в строительном. Для дистанционного подрыва. На металлопрокате купил кусками 12 метров арматуры. Поражающие элементы — расчет на максимальное количество жертв. И ключевое — взрывчатка, боеприпасы, оружие — ждали в тайниках», — сообщили в эфире ОНТ.

18 марта Алексей Ломакин якобы направился в сторону одного из тайников с оружием на 38-й км трассы Гродно — Острино. Там, по информации госСМИ, была спрятана сумка с автоматом Калашникова, патронами к нему и боевыми гранатами. Забрав оружие, Алексей Ломакин якобы направился обратно на съемную квартиру.

19 марта в его дверь постучали бойцы группы «А» КГБ. Далее ОНТ описал хронологию произошедшего:

«Вход в квартиру террорист (отметим, что пока вина предполагаемого Ломакина не доказана, но именно «террористом» его называют госСМИ. — Прим. ред.) забаррикадировал, чтобы группа «А» не смогла быстро зайти — из расчета, что бойцы будут попадать в прицел по одному. В дверном проеме в комнате справа оборудовал огневую точку, спрятавшись за мебелью. Два выстрела из автомата мимо. Два — в щит. Камера слетает на пол. Бойцы отходят на безопасное расстояние. К вооруженному сопротивлению были готовы.

Бойцы заглядывают в квартиру с помощью телескопической камеры. За мебелью в проходе ничего не видно. Террорист прятался и готовился встречать огнем. Второй заход.

Два одиночных, очередь и ручная граната вдогонку. Бойцы молниеносно реагируют и прячутся за щит. Оглушительный взрыв. Все целы. Отход. С обратной стороны дома бойцы страховали окна, так вот, эти самые окна вынесло взрывом.

Ответный огонь. Попадание. Террорист ранен. Оказание первой помощи. Эвакуация. Преступника попытались спасти. Быстро выносят из дома и грузят в машину. Но по пути в больницу стрелок скончался».

Как утверждает СТВ, ранее Ломакин забронировал жилье в Гомеле на срок с 21 по 23 марта, якобы оттуда он планировал бежать в Украину.

По факту приготовления к «совершению акта терроризма» КГБ возбудил уголовное дело. В рамках следствия уже допрошены 14 человек, которые при разных обстоятельствах общались с Ломакиным. Пять человек помещены в следственный изолятор. Среди них собственница квартиры, которую снимал Ломакин — пенсионерка Елена Костевич, а также ее сын Александр, который занимался вопросами аренды. По данным ОНТ, Ломакин связывался с Александром в мессенджере с российского номера. Квартиру он снял на пару недель. Александр Костевич рассказал, что приходил к арендатору помочь разобраться со стиральной машиной.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».