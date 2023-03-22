Время отползать 1 Владимир Халип

22.03.2023, 8:51

5,076

Владимир Халип

Такая напасть — пожизненно.

Бункерные судьбы ужасны и трагичны. Вот жил себе человек вроде бы даже особенный. Загадочный отчасти. И по пропагандистским сказкам - непредсказуемый. Любимец глубинного народа и чиновничьего сообщества. Взлетевший внезапно из недр лубянских к высотам кремлевским. Драйверы знают, чем грозит такое стремительное всплытие. Тем более, что старт был дан почти с самого дна российской жизни.

А что такое неприметный подполковник, брошенный начальством на второстепенные кадры? Заурядный клерк с беспросветным тупиком в конце унылой карьеры. Но в этом конкретном случае никакие предостережения и обычная осмотрительность явно не работали. Думать и просчитывать в те шальные времена не хотел никто. Внезапное выдвижение было одобрено там, где положено. И катастрофа стала неизбежной.

Вождь получил повестку в суд. Неслыханная наглость. И если бы это был суд какой-нибудь свой, Басманный, полетели бы по ветру погоны, мантии, а так же прочие атрибуты власти. А несколько минут спустя уже совсем иные люди из соответствующих ведомств, опомнившись, приносили бы свои глубочайшие извинения незаконно пострадавшему. Но этот конкретный случай оказался безнадежным. Потому что суд – Международный уголовный. Та самая Гаага, которая в зоне террора и правовой беспросветности уже давно у всех на устах. По разным причинам.

Реакция Росси на внезапный ордер была вполне предсказуемой: да как они посмели?.. А потом, естественно, спесь как-то поугасла. И все начали судорожно искать выход из неприятнейшей ситуации. Естественно, на первой линии обороны оказались дамы. Представительница МИДа обратила внимание российских граждан на тот факт, что их страна никаких бумаг на этот счет не подписывала. И потому решение Международного уголовного суда в данном случае остается юридически ничтожным.

А бескомпромиссная кремлевская пропагандистка вообще заявила, что там просто забыли, с кем имеют дело. Россия – ядерная держава. И в случае попытки народного вождя доставить в Гаагу, следом можно отправить и несколько ракет с соответствующими зарядами. И нечего тут размышлять о последствиях. Неслыханная мощь страны решает все вопросы. Просто и бескомпромиссно.

Вот только обладателя повестки в гаагский суд такие выпады утешали слабо. Он уже знал, что с наскока подобные дела не решаются. И еще ему было известна страшная военная тайна. Случалось, и не однажды, что ракеты вскоре после старта вдруг меняли траекторию и возвращались в родные пенаты. И невозможно было предугадать, что снова взбредет какой-нибудь подобной дурынде в ее атомную боеголовку. Так что лучше не лихачить безрассудно, а держаться поближе к родному бункеру. И не высовываться без нужды. Но где гарантия, что вернувшись однажды к своему рабочему столу в недрах заповедной горы не найдешь и там все ту же окаянную повестку?..

Но тут на арену вышли скептики. И стали задавать простые и конкретные вопросы. А смысл какой в этом гаагском ордере? Кто-то всерьез верит, что подозреваемый в тяжком уголовном преступлении сам откликнется на вызов и без принуждения предстанет перед судом? Или судебные приставы, которых нет у Международного уголовного суда, с ордером на арест направятся в Москву?

Это все из давно известной серии: «А сколько у папы римского дивизий?» И у судей, принявших решение об аресте вооруженного до зубов диктатора с этим туго. Но в их стратегическом резерве – права человека и нравственные законы цивилизации. А вдобавок еще и 123 государства, принявших решение о ратификации Римского статута. И это значит, что каждое из них признает юрисдикцию Международного уголовного суда и берет на себя обязательство содействовать исполнению его решений. Всем уже известно, о чем будут спрашивать судьи кремлевского диктатора, подозреваемого в депортации украинских детей.

Разумеется, ответы на все подобные вопросы могут быть только отрицательными. Именно так отреагировала на эту ошеломительную новость российская власть. А известный московский блогер Медведев, занимающий к тому же официальную должность зама в Совбезе, вообще пригрозил ракетным ударом по зданию МУС в Гааге. Кто бы сомневался, что реакция будет именно такой. Дискуссия о правомерности ордера на арест главы государства, у которого накоплены немалые запасы ядерного оружия, в эти дни просто вышла из берегов. Слишком много тех, кто поверить не может, что такое случилось. А что тут особенного?

Просто Путину не повезло. После катастрофического провала задуманного им блицкрига было просто нелепо надеяться, что все как-то само собой вырулит к победе над теми, кто с первого дня вторжения оказал такое яростное сопротивление. Уже тогда было понятно, чем закончится эта война. Но он не был стратегом. Он по-прежнему оставался клерком. И никто ему не подсказал, что потерпев сокрушительное поражение, надо вовремя отползать. И не пытаться взять реванш, если в запасе нет ничего, кроме пустых амбиций.

И очень кстати в этой печальной истории оказалось уточнение, сделанное главным прокурором МУС: решение суда о выдаче ордера на арест военного преступника срока давности нет. Можно уйти в самый глубокий бункер. И даже выдвигаться на новый президентский срок. Но в ситуации с этим ордером ничего не изменится.

Такая напасть - пожизненно…

Владимир Халип, специально для Charter97.org

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».