Барин из Пекина приехал Вера Перовская, Newssky

22.03.2023, 8:57

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Быть вассалом Китая дорогого обойдется РФ.

В понедельник, 20 марта, председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Москву. Он стал первым иностранным лидером, встретившимся с военным преступником, законным президентом России в 1999-2007 гг. В.В. Путиным, после решения Международного уголовного суда в Гааге (МУС) выдать ордер на его арест.

«Тот, кто вместо развития выбирает войну устаревшими методами, сам превратится в колонию. Ресурсы без технологий — ничто. Мы становимся свидетелями превращения обширной территории в большую колонию», — прокомментировали его визит в Офисе президента Украины.

Московские пропагандисты в момент начали отрабатывать нарратив, «почему Россия в двадцать первом веке должна быть вассалом Китая».

По мнению пропаганды, не быть чьим-либо вассалом вообще, а быть независимым государством, великой империей, Россия не может.

Но виноват в этом, конечно, не «великий» геополитик Путин.

Пропагандисты считают, что «спасибо за это надо сказать советской власти, которая уничтожала русских демографически, разъяла Россию территориально, окружив ее со всех сторон новыми советскими «национальностями» (то есть злейшими врагами) и провалила наше вступление в двадцать первый век». И теперь «Россия усталая, окруженная врагами, куда хуже заселенная и плохо умеющая делать что-то «частное», «неформальное» и «высокоточное» страна, которой надо на кого-нибудь опираться и против кого-нибудь вместе дружить».

При этом «Китай, в отличие от Америки, претендует на наши ресурсы, но не на нашу идентичность», успокаивает народ пропаганда.

Пекину все равно, что думают россияне «о гендере и травме, о русскости и украинстве, о московском и греческом православии, атеизме и униатстве, об активизме и воукизме». Поэтому «китайцы не занимаются миссионерством и сменой чужой идентичности».

В кои-то веки позволим себе согласиться с пропагандой.

Китай не занимается «миссионерством» — он просто «пылесосит» колонию, а когда закончит, выбросит ее как резиновое изделие № 2.

В частности, Росприроднадзор обвинил китайцев в вывозе редких растений из России. «Сейчас давайте четко скажем — «большой китайский брат» у нас просто пылесосит все, что только можно добыть, — заявила глава ведомства Светлана Родионова в Совете Федерации. — Сколько бы Светлана Геннадьевна [Радионова говорит о себе в третьем лице] ни давала бы разрешение на перемещение кабарги, на перемещение шишки сосновой, как бы странно это ни звучало, на перемещение гриба чаги — сколько приходит мне звонков, просьб, вы просто представить себе не можете. Это второе количество звонков на телефоне после ограничения доступа к водным объектам». По ее словам, проблема вывоза краснокнижных растений из РФ гражданами Китая — один из острых вопросов природоохраны.

Накануне визита Си Цзиньпина Путин назвал «сделкой века» продажу газа в Китай со скидкой 70%. Он привел в качестве примера успешного торгово-экономического сотрудничества Москвы и Пекина газопровод «Сила Сибири». После аннексии Крыма «Газпром» и китайская CNPC подписали договор о поставках российского газа в Китай сроком на 30 лет. По контракту Россия ежегодно поставляет 38 млрд кубометров газа.

«Сила Сибири» стала самым крупным инвестиционным проектом «Газпрома» — газопровод обошелся в $17 млрд. Причем деньги на его достройку были заняты у Китая, в силу чего еще много лет РФ принуждена будет поставлять по нему газ практически бесплатно.

«Еще в 2017 году министр энергетики, выступая в Госдуме, сказал, что это не коммерческий проект. То есть он не окупится вообще никогда», — считает партнер и старший аналитик консалтинговой компании RusEnergy Михаил Крутихин.

«Быть вассалом Китая» дорогого стоит.

Вера Перовская, Newssky

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