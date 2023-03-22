Начальник Новополоцкой колонии, где держат Игоря Лосика, рос с ним в одном доме

Начальник Новополоцкой колонии, где держат Игоря Лосика, рос с ним в одном доме3
- 22.03.2023, 10:30
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На днях политзаключенный совершил попытку суицида.
Андрей Пальчик — бывший начальник Новополоцкой колонии №1. По свидетельствам узников, эта колония имеет самые жесткие условия. И вот нюанс — доведенный до отчаяния в колонии блогер и политзаключенный Игорь Лосик, оказывается, жил с Пальчиком в одном доме, их родители все это время ходили одними дорогами с родителями Лосика и его арестованной женой, пишет nashaniva.com.
Улица Наконечникова, Северный район Барановичей. Тихий жилой район с озером, школами и садами. Рядом вечно пустой Ледовый дворец и Светиловское озеро, в котором нельзя плавать, но все равно красивое.
От шума старой трассы Р2, ведущей на Минск, район отделяет небольшой гаражный массив и редкая лесополоса. От большого завода автоматических линий — железная дорога.
Мало что нарушает покой жителей, это классический тихий белорусский спальник. В этих дворах выросли два совершенно разных человека — Игорь Лосик и Андрей Пальчик.
Они жили в одном длинном доме номер 33 на той самой улице Наконечникова.
Лосик прописан в первом корпусе, Пальчик — во втором. Но по факту их квартиры разделяет буквально пару подъездов. Родители Пальчика и сейчас там живут.
Пальчик известен своей жестокостью.
«Начальник на глазах подчиненных избивает людей, издевается над ними. При этом, думаю, он получает от своих действий наслаждение. Это видно по его лицу», — рассказывал в интервью блогер Александр Кабанов.
На днях стало известно, что Игорь Лосик порезал себе руки и горло. Как сообщало «Радыё Свабода», Игорь якобы отказался «заниматься уборкой помещения», и ему пригрозили, что поместят в ШИЗО. В ответ на это узник демонстративно в присутствии других осужденных лезвием порезал себе руку и шею.