«Эдик вышел и одиночными выстрелами перестрелял пятнадцать русских» 3 22.03.2023, 11:38

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Эдуард Лобов

Мать героического белорусского добровольца рассказала о его последнем бое.

Белорусский доброволец Эдуард Лобов погиб 26 января, защищая украинский Угледар. Боец 72-й отдельной механизированной бригады с 2015-го года воевал в Украине.

Мать белорусского добровольца Марина Лобова вместе с «Белсатом» вспоминает своего героического сына.

«Когда началась война, он писал мне, что все хорошо и все спокойно, у него, просто не было интернета. Только потом я узнала, что Эдик был в горячих точках под Киевом, затем Чернобыль, защищал Гостомель, потом воевал под Бахмутом и Угледаром», — говорит Марина Лобова.

«Я еще не контактировала с младшим сержантом, которого Эдик спас. Его удалось раненого вынести с поля боя. Знаю со слов, которые мне передавали от него, что бой долго тянулся. Эдик вышел и одиночными выстрелами перестрелял пятнадцать русских. Затем был ближний бой и он хотел из «Джавелина» подбить русский танк. Его ранило осколком. Долго не могли вынести, так как из-за ближнего боя не могли подойти медики. Может, если бы удалось забрать Эдика раньше, его удалось бы спасти», — рассказала о последнем бое мать белорусского добровольца.

Справка

Белорусский доброволец Эдуард Лобов погиб 26 января, защищая Угледар. Он служил в 72-й отдельной механизированной бригаде, участвовал в освобождении Киевской области и Чернобыля от российских оккупантов.

Эдуард Лобов — бывший политзаключенный. Он был задержан 18 декабря 2010 года вместе с лидером «Молодого фронта» Дмитрием Дашкевичем, а затем незаконно осужден на четыре года колонии строгого режима. Эдуард полностью отбыл свой срок в колонии «Волчьи норы».

Эдуард Лобов воевал в Украине с 2015-го года.

В 2014 году сайт Charter97.org объявил его лауреатом Национальной премии в области защиты прав человека имени Виктора Ивашкевича.

Похоронен на варшавском кладбище Военные Повозки.

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