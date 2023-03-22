Пионтковский: Си заставил Путина целовать туфлю великого хана 2 22.03.2023, 12:34

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Андрей Пионтковский

Произошел беспрецедентный случай в мировой практике.

Российский оппозиционер, политолог и публицист Андрей Пионтковской дал свою оценку встрече Путина и Си Цзиньпина.

По его словам, самое главное произошло в самом начале визита, когда «товарищ Си выдал товарищу Пу ярлык на правление Московией до 2030 года».

«Это вообще беспрецедентно в мировой дипломатической практике. Приехал и сказал: «Я уверен, что благодарный русский народ Вас обязательно выберет президентом снова». То есть он выдал цель не только своего визита, но и всей политики Китая в отношении России», – сказал Пионтковский в интервью Наталье Влащенко.

Как отметил политолог, Китаю абсолютно необходимо, чтобы во главе РФ оставался Путин, который осуществляет историческую программу сдачи всей России Китаю и превращения РФ в вассала Китайской империи.

«Повторюсь, это практика Золотой Орды, когда князья Московии добивались ярлыка у хана и должны были для этого проползти на брюхе и поцеловать туфлю хана, – объяснил Пионтковский. – И Си тоже заставил Путина это сделать, не только Путина, но и всю так называемую российскую элиту».

После этого эксперт объяснил, что имеет в виду совершенно унизительную для РФ акцию Министерства природных ресурсов Китая, которое примерно за 10 дней до визита Си Цзиньпина в РФ опубликовало новую официальную утвержденную карту Китая и его соседей, где десятки российских населенных пунктов носят исконные китайские названия.

«Это был очень продуманный ход. Си знал, до какой степени Пу от него зависим. Никакой реакции не последовало», – отметил Пионтковский.

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