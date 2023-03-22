«Если у человека вылет из Варшавы, то стоит планировать поездку за сутки 1 22.03.2023, 12:45

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Что сейчас происходит на границе Беларуси и ЕС.

Как сейчас белорусы ездят в Польшу и Литву, где быстрее очередь и какой день лучше всего выбирать для пересечения границы, про это и не только MOST поговорил с представителем проекта GranicaBYPL, где отслеживают ситуацию на границе Беларуси и ЕС.

GranicaBYPL — один из самых крупных белорусских чатов в Telegram про ситуацию на границе Беларуси с Польшей и Литвой. В чате более 25 000 подписчиков. Ежедневно сотни людей делятся своими историями прохождения границы.

Как дела на белорусско-польской границе

Среднее время пересечения границы через «Варшавский мост» со стороны Бреста около 15-18 часов. В последнее время прохождение границы может занимать около суток, также бывают случаи, когда пересечение занимает около 5-8 часов и в основном это происходит в субботу.

За последнюю неделю польская сторона для въезда в Польшу в сутки оформляет примерно 600-650 машин. Выезжает через «Тересполь» около 700-800 авто.

При планировании поездки через Брест, стоит взять во внимание, что прежде чем заехать на границу, нужно отстоять три часа очереди: до зоны ожидания, в самой зоне ожидания и после зоны ожидания (перед шлагбаумом на заезд на границу). Поэтому, если в зоне ожидания нет машин — это абсолютно не значит, что транспорт может попасть на границу.

В последние дни ухудшилась ситуация с прохождением границы на автобусе. В субботу 11 марта прохождение двух границ занимало до 15 часов, а польская сторона оформляла 1-2 автобуса в час. Поэтому, если у человека самолет в Варшаве, то стоит планировать поездку, как минимум за сутки до вылета.

Многие обращают внимание, что часто в очередях стоят беларусские машины на 5-м или 7-м регионах и некоторые в очереди не понимают, зачем они сюда едут, когда пересечение через Литву намного быстрее. Но ответ банально простой: у многих до сих пор продленные визы, по которым они могут пересекать границу только в польском направлении.

Что происходит на белорусско-литовской границе

Большой поток перекинулся с польской на литовскую границу. При этом литовцы больше машин все равно не оформляют. Более всего напряженная ситуация стала на переходе «Бенякони-Шальчининкай», раньше он был самым быстрым. Сейчас, чтобы быстрее пройти границу, нужно выбирать переходы, которые находятся дальше от Польши. Например, «Котловка-Лаворишкес», «Видзы-Твярячюс» или латвийский переход «Урбаны-Силене».

Пересечение в сторону Литвы через пункт «Привалка» — это самая медленная граница и в сутки проезжает там около 200 машин. Если вы видите информацию, что в пункте пропуска «Привалка» нет машин до шлагбаума (нет зоны ожидания), то внутри границы может быть около 50 авто и прохождение займет минимум шесть часов. Прохождение с очередью до шлагбаума занимает от 10 часов и ближе к 18 часам.

При возвращении домой через пункт «Райгардас», образуется одна очередь до шлагбаума, но в основном все стоят на красный канал у литовцев для оформления TAX-FREE, поэтому если вам на зеленый, то часто разрешают проезжать без очереди и прохождение занимает до часа.

Воскресенье по-прежнему самый загруженный день для выезда из Беларуси и мы ожидаем, что ситуация по воскресеньям будет только ухудшаться, так как количество велосипедистов будет расти.

Когда лучше всего возвращаться в Беларусь

Например, чтобы быстрее вернуться в Беларусь, на границу нужно приезжать утром до часов 10-11 по белорусскому времени (учитываем переход часов на летнее время).

Пятница — один из самых загруженных дней для возвращения в Беларусь. С 7 утра пятницы до 7 утра субботы возвращается около 800 авто и около 80 автобусов.

Для выезда из Беларуси лучше всего выбирать субботу в послеобеденное время. Рекомендуем перед выездом читать Telegram-чат и сообщения пользователей об актуальной ситуации на переходах.

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