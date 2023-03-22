Стрельба и взрывы в Гродно: Лукашенко попал в заколдованный круг 22.03.2023, 13:15

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Что же случилось на улице Курчатова?

«Ликвидация иностранца» в Гродно стала самой резонансной темой совещания Лукашенко с силовиками 21 марта.

Об этом в статье для «Позірк» пишет политический обозреватель Александр Класковский:

— Лукашенко — большой мастер гиперболы. Нахваливая спецслужбы за «операцию», он сообщил, что «изъят целый арсенал оружия и взрывчатки», «со стороны террористов применялись гранаты и стрелковое оружие (автоматическое)». Прямо голливудский боевик.

Что же случилось на улице Курчатова?

Заметьте: как бы невзначай при обрисовке врага в устах Лукашенко возникло множественное число, хотя по версии КГБ в доме по улице Курчатова в Гродно брали одного — «иностранного гражданина Л.».

Однако правителю выгодно нагнетать атмосферу, изображать страну объектом чудовищных происков многочисленных врагов.

Что на самом деле случилось в Гродно, судить трудно. Критично настроенная публика в социальных сетях подозревает инсценировку или, во всяком случае, очень искаженную трактовку произошедшего.

У белорусского режима, его силовиков в плане правдивости очень подмоченная репутация. Далеко ходить за примером не надо: после инцидента в Мачулищах власти и пропаганда поначалу врали, что там ничего не было. Где гарантия, что нет той или иной дозы вранья и в заявлениях на тему гродненской перестрелки?

По версии госТВ, на «гродненского террориста» вышли после того, как в феврале КГБ получил «сведения о намерениях беглых экстремистов переправить из Польши в Беларусь одного из своих сторонников».

Но даже при таком допущении в этой истории много вопросов.

Вот недавно Лукашенко, раздавая награды генералам, хвалил пограничника, который не пропустил-де в Беларусь того «украинского агента», который потом якобы атаковал дронами самолет в Мачулищах (злоумышленнику, мол, пришлось в итоге пробираться через латвийско-российскую границу). А тут получается, что при всех заклинаниях про границу на замке прозевали проникновение из Польши в Гродно «террориста» с фальшивым российским паспортом на имя Алексея Ломакина (это и есть тот «гражданин Л.»).

К слову, само словечко «ликвидация», которое в отношении этого человека вслед за силовиками тиражируют пропагандисты, означает целенаправленное убийство, хотя при этом рассказывается, что раненому «террористу» оказали первую помощь, хотели доставить его в больницу, но не успели.

Далее, Лукашенко говорит о «ликвидированном», что все «пожелания его и планы», мол, «задокументированы». Допросить скончавшегося от ран по дороге к врачам явно не могли. Также трудно себе представить, что вышколенный диверсант записывал свои намерения на бумаге или в любой другой форме, открытым текстом рассказывал о них по телефону, в мессенджерах и т.п. Как же тогда это задокументировали?

А сами планы, согласно версии, прозвучавшей по госТВ, состояли в том, чтобы «совершить теракты» в таких местах, как «здание КГБ по Гродненской области и УВД Гродненского облисполкома, места жительства силовиков, ж/д вокзал, промышленные объекты». При этом у злоумышленника «был доступ к пяти килограммам взрывчатки».

Смущает, во-первых, размах намерений. Один человек реально хотел взорвать пол-Гродно?

Во-вторых, вызывает вопросы сам перечень объектов. Вот в Мачулищах был выведен из строя российский военный самолет, который наводил ракетные удары по Украине. Там логика акции вполне понятна — нанести ущерб агрессору.

Но зачем взрывать вокзалы, заводы и фабрики?

На самом деле режим попал в заколдованный круг. Мирное восстание 2020 года показало, как много белорусов хочет смены власти. Не желающий ее отдавать правитель погасил эту мощную волну политической активности чудовищным насилием. А оно, что вполне естественно, лишь множит ненависть к режиму, действительно радикализует часть его противников. И теперь властям — в их логике — ничего не остается, кроме как размахивать косой репрессий еще шире, злее.

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