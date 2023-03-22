Диагноз и приговор одновременно 1 Владимир Фесенко, nv.ua

22.03.2023, 14:03

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Владимир Фесенко

За что в Кремле боролись, на то и напоролись.

Как и прогнозировалось, визит китайского лидера в Россию не принес никаких сенсаций и прорывов.

И это касается и мирных призывов Китая, и опасений некоторых комментаторов (или, напротив, надежд с российской стороны), что Москва и Пекин договорятся о военном союзе против Запада, и российская армия получит китайское оружие и боеприпасы.

Показательно, что лидеры России и Китая сделали совместное заявление, в котором утверждают, что отношения их стран не являются военно-политическим союзом, не носят блоковый и конфронтационный характер, также не направлены против третьих стран. Убежден, что это было сделано по настоянию китайской стороны. Китай сохраняет позицию «вне конфликта», но в то же время намекает Соединенным Штатам, что при случае может использовать Россию как свой инструмент и ресурс в геополитическом противостоянии с Западом. Этим намеком стал сам факт визита Си Цзиньпина в Москву.

Что касается миротворческой позиции Китая, то этот визит оказался таким же абстрактным и аморфным, как и «позиция» Китая по поводу войны между Россией и Украиной. Никакой конкретики.

Уверен, что ничего конкретного мы и не услышим как минимум в ближайшее время. Для Китая в данном контексте требуется не конкретный результат, а прямое участие в большой дипломатической игре вокруг России и Украины, но для продвижения и закрепления своих интересов по Тайваню, а также в Азии и Тихоокеанском регионе.

Визит Си Цзиньпина в Москву интересен в другом измерении.

Путин фактически соглашается на роль вассала китайского императора. А еще год назад кремлевский диктатор претендовал на роль «владыки земного и морского», который будет диктовать свою волю американцам и НАТО. Сейчас вынужден повторять мантры о поддержке мирных предложений Китая.

Еще более показательны прокремлевские телеграм-каналы. Главные их лозунги: «прочь от Европы» под защиту Китая; сделаем Россию частью великой Азии (т.е. частью неформальной Китайской империи); только Китай спасет Россию… и все такое. Это и диагноз, и приговор одновременно, как и лебезения Путина перед Си Цзиньпинем. За что в Кремле боролись, на то и напоролись!

Владимир Фесенко, nv.ua

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