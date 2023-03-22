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Польша на границе с Россией разместит танки и гаубицы

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  • 22.03.2023, 17:23
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Польша на границе с Россией разместит танки и гаубицы

Технику предоставила Южная Корея.

Сегодня, 22 марта, в Польшу доставили танки и гаубицы, которые она ранее заказывала у Южной Кореи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Польши Мариуша Блащака в Twitter.

«Польское войско становится сильнее! Сегодня утром в порт Гдыня прибыли еще 12 гаубиц К9 и 5 танков К2, которые мы заказали в прошлом году у Южной Кореи. Это значительное усиление потенциала наших артиллерийских и бронетанковых войск», - отметил министр.

При этом, по информации PAP, Блащак также рассказал, что танки и гаубицы поступят на вооружение 16-й механизированной дивизии в Варминско-Мазурском воеводстве, которое находится на границе с Калининградской областью РФ.

«Мы создаем силу, которая могла бы сдержать агрессора. Путин должен подумать дважды, прежде чем примет ошибочное решение напасть на Польшу - потому что польские вооруженные силы становятся сильнее и получают новейшее вооружение», - заявил он.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Польши разместят американские ракетные системы залпового огня HIMARS на границе с Россией

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