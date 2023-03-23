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В Подмосковье заподозрили вспышку сибирской язвы

  • 23.03.2023, 1:06
В Подмосковье заподозрили вспышку сибирской язвы

Это уже третий случай на территории России за неделю.

Пациента с подозрением на сибирскую язву госпитализировали в Подмосковье, сообщили «РИА Новости» в Роспотребнадзоре. Это уже третий случай на территории России за неделю.

Пациент приехал в Московскую область из Республики Чувашии, где на прошлой неделе выявили случаи заболевания сибирской язвой. Он мог контактировать с заболевшими. По предварительным данным, его расположили в инфекционном отделении в Сергиевом Посаде, пишет телеграм-канал Mash.

На ухе пациента выступило пятно багрово-фиолетового цвета «с отделяемым серозно-геморрагического характера», заявили агентству в Минздраве Чувашии. Такие симптомы свидетельствуют о заражении сибирской язвой, пояснили в ведомстве.

«Специалистами управления незамедлительно начато эпидрасследование. Организован комплекс необходимых противоэпидемических мероприятий. По месту пребывания гражданина проведена дезинфекция», — сообщили в Роспотребнадзоре.

Первые случаи заражения сибирской язвой выявили 16 марта в деревне Старое Акташево Республики Чувашии. Состояние пациентов врачи оценивали как состояние средней тяжести, но угрозы их жизни не было. 17 марта в деревне Старое Акташево ввели карантин.

Вероятной вспышкой сибирской язвы стал незаконный убой нелегально купленного скота — быка, предположили в Россельхознадзоре республики. Животное приобрели без ветеринарно-сопроводительных документов, а кормили его зерном неизвестного происхождения. От сибирской язвы его не вакцинировали.

Региональные власти закупили вакцину от сибирской язвы для людей, чья работа связана с риском заразиться.

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