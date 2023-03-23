В Курске атакован аэродром 14-го гвардейского полка армии РФ 2 23.03.2023, 8:40

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Стали известны детали мощных взрывов в городе.

Вечером 22 марта в Курске услышали взрыв: чрезвычайное происшествие произошло недалеко от местного аэропорта.

Информацией обнародован украинский общественный деятель Сергей Стерненко со ссылкой на местные паблики.

Первые сообщения о чрезвычайном происшествии появились в сети около 20 часов (по Минску). Тогда же опубликовали видео с камеры наблюдения, установленной на улице в Курске.

На видео - точка на проспекте Дружбы, 7.

В определенный момент слышен громкий единичный взрыв - он заставляет россиянина выпрыгнуть из авто и осмотреться, чтобы выяснить, что произошло.

Издание stopcor.org отмечает, что на юго-востоке Курска расположен аэродром, на котором базируется 14-й гвардейский авиационный полк армии РФ.

На вооружении в полку – истребители Су-30, которые обычно используют для боев в воздухе. Кроме того, он умеет вести воздушную разведку и прикрывать десантирование боевых групп.

Воздушное судно способно держаться в воздухе 3,5 часа, подниматься на высоту до 17 км, преодолевать расстояние от 1,2 тыс. до 3 тыс. км. Цена Су-30 – ориентировочно 30 млн дол.

Задокументировано, что во время вторжения в 2022 году армия РФ использовала Су-30 для запуска противорадиационных ракет Х-31П и Х-58, предназначенных для подавления РЛС ВСУ.

Еще один самолет, базирующийся в Курске – МиГ-29СМТ. Это также истребитель, имеющий на вооружении пушку, а также способный запустить 6 ракет из подвесов под фюзеляжем. Цена единицы – 22 млн дол.

Отметим, на спутниковых фото Google, сделанных в августе 2022 года, можно насчитать около 30 военных самолетов, которые базировались на аэродроме «Курск-Восточный (Халино)». Самолеты – разных модификаций, среди них – и Су-30, и МиГ-29.

6 декабря 2022 года курской аэродром атаковали дроны неизвестного происхождения. Тогда пострадала емкость с горючим, утверждали россияне.

Расстояние от аэродрома в Курске до территории Украины – около 100 км.

Напоминаем, около 4 утра 22 марта в Севастополе дроны неизвестного происхождения атаковали Черноморский флот РФ в бухте.

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