ВСУ пошли в атаку и отбили у россиян ключевые позиции на Донбассе 23.03.2023, 12:31

6,640

Ситуация изменилась в самых «горячих» точках восточного фронта.

Украинские войска остановили продвижение россиян на нескольких направлениях и сейчас оккупанты наступают только в двух-трех точках, в частности, в Авдеевке, Бахмуте, Белогоровке вместе с Кременной – остальной фронт, можно сказать, замер.

Об этом в эфире «Апостроф TV» рассказал военный эксперт Роман Свитан.

При этом, по его словам, сила наступательных действий не уменьшилась – общее количество атак и огневого поражения, которое россияне наносят в районе Бахмута, осталось прежним.

В то же время, действия украинских военнослужащих, остановивших россиян на определенных рубежах – вдоль трассы на Константиновку, вдоль реки Бахмутка и на промзоне завода по обработке цветных металлов, не дали им возможности продвигаться дальше.

«В последние несколько дней после контратак украинские войска вернули себе позиции к северу и северо-западу от города, оттеснив россиян от основных дорог. Авдеевку в основном штурмуют воинские части так называемого первого и второго корпуса «ЛДНР». В последнее время они получили большее количество боеприпасов, военного снаряжения за счет остальных участков», — пояснил эксперт.

Он также добавил, что на Авдеевском направлении российские войска пытаются обойти город и выбить украинский гарнизон оттуда, но поскольку линия обороны строилась там в течение девяти лет, ее сдвинуть практически невозможно.

«Авдеевка находится очень близко от Донецка, поэтому для россиян этот плацдарм нашего дальнейшего наступления на Донецк, Макеевку и Ясиноватую очень опасен, и они будут пытаться его выдавить. Но все их попытки обойти Авдеевку, выдавить Авдеевский гарнизон или взять его в оперативное окружение обречены. Они положат определенное количество людей, дойдут опять до 500 в сутки, как и в районе Бахмута, и потом успокоятся», — резюмировал Роман Свитан.

Успех ВСУ под Бахмутом отмечают и аналитики американского Института изучения войны (ISW).

«ВСУ также проводят тактические контратаки на северо-западной и юго-западной окраинах Бахмута. Кроме того, украинские военные начали контратаку к западу от Бахмута, чтобы ослабить давление на трассу Т0504 (Н-32)», — говорится в последнем отчете ISW.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».