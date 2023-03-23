ВСУ атаковали 11 районов дислокации россиян и отразили вражеские атаки под Бахмутом 23.03.2023, 20:23

Вечерняя сводка Генштаба ВСУ.

Украинские бойцы нанесли 11 ударов по районам сосредоточения личного состава РФ и отразили вражеские атаки под Бахмутом в Донецкой области.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

В течение суток противник нанес 2 авиационных и 2 ракетных удара, а также совершил 18 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Высоким остается уровень ракетной угрозы на всей территории Украины.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. В то же время, противник продолжает инженерное оборудование местности в приграничных районах Брянской и Курской областей. Также, на территории Белгородской области, ВС РФ держат группировку войск для проведения демонстративных действий по недопущению опрокидывания украинских подразделений на другие направления. В течение суток враг совершил обстрелы районов населенных пунктов Басовка и Волфин Сумской области; Архиповка и Клюсы Черниговской области, а также Глубокое, Землянки, Комиссарово, Ольховатка, Амбарное, Бологовка, Двухлетняя, Западное, Каменка и Мел Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях противник также сохраняет свое военное присутствие в приграничных с Украиной районах для недопущения опрокидывания украинских подразделений на другие направления. В течение продолжающихся суток противник безуспешно пытался прорвать оборону украинских войск в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской и Макеевка Луганской областей. В очередной раз артиллерийским обстрелам подверглись ряд населенных пунктов вдоль линии боевого столкновения, а именно: Гряниковка, Купянск и Крахмальное Харьковской области; Новоселовское, Невское, Песчаное и Белогоровка в Луганской области, а также Верхнекаменское, Северск и Колодцы Донецкой области.

В Бахмутском направлении враг не оставляет попыток захватить город Бахмут, где продолжаются постоянные позиционные бои. Вместе с тем украинские защитники отразили атаки противника в районах населенных пунктов Александро-Шультино и Васюковка. Вражеским обстрелам подверглись Васюковка, Миньковка, Орехово-Васильевка, Новомарковое, Бахмут, Григорьевка, Ивановское, Железное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях противник совершил безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Новокалиново, Степное, Авдеевка и Северное в Донецкой области. Вражеским обстрелам подверглись, в частности, Авдеевка, Бердичи, Ласточкино, Невельское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Богоявленко, Угледар и Великая Новоселка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник ведет оборону действия. Обстрелам подверглись районы населенных пунктов Ольговское, Малиновка, Затишье, Гуляйполе, Железнодорожное, Белогорье, Малая Токмачка, Новоданиловка, Новоандреевка, Каменское Запорожской области; Времовка, Новополь и Новоселка — Донецкой, а также Веселое, Казацкое, Николаевка, Ивановка, Новотягинка, Молодежное, Антоновка, Белозерка, Днепровское и Кизомис и Херсон.

По состоянию на 22 марта 2023 все подразделения армии оккупанта, которые были размещены в населенном пункте Новая Каховка Херсонской области покинули город. Этому предшествовал обход ближайших помещений местного населения с целью наживы. Оккупанты «конфисковывали» у гражданского населения в больших количествах бытовую и электронную технику, драгоценности, элементы одежды и мобильные телефоны.

Также, в ряде населенных пунктов временно захваченной левобережной части Херсонской области захватчики начали поиск граждан с проукраинской позицией. Для этого они используют списки участников АТО, военных пенсионеров и списки лиц, проходивших службу в правоохранительных органах Украины.

Авиация Сил обороны в сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.

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