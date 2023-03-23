В Любанском районе задержали мужчину за ловлю щуки 6 23.03.2023, 20:34

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С 1 марта начался запрет на ловлю щуки.

Мужчина был задержан за незаконную ловлю щуки, сообщает УСК по Минской области.

Напомним, что в Минской области установлен нерестовый запрет на лов рыбы. Запрет начался 1 марта и продлится до 15 апреля 2023 года.

Незаконная рыбалка чревата для браконьеров серьезными последствиями. Вред за лов нерестящейся рыбы исчисляется в тройном размере.

Так, утром 21 марта вблизи агрогородка Таль Любанского района сотрудники инспекции по охране животного и растительного мира за незаконную добычу рыбы задержали 59-летнего местного жителя.

В ходе проверки было установлено, что мужчина еще в прошлом году нашел три рыболовных вентеря, спрятанных в лесном массиве. Он решил использовать находку для улова. Он установил ловушки на Любанском водохранилище накануне вечером и отправился домой, чтобы утром вернуться за уловом.

На следующий день мужчина обнаружил в сетях 23 щуки. Следователям мужчина рассказал, что он заядлый рыбак и знает, что в настоящий момент ловля щуки запрещена в связи с нерестом рыбы. Но это его не остановило.

Сельчанин достал рыбу из вентерей, затем снова установил их обратно. После задержания рыболов сразу признался в содеянном и показал места на воде, где были спрятаны ловушки.

Ущерб окружающей среде превысил 7,6 тыс. рублей. Действиям фигуранта будет дана правовая оценка.

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