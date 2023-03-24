СМИ: HIMARS «накрыли» базу войск РФ в Горловке

СМИ: HIMARS «накрыли» базу войск РФ в Горловке1
- 24.03.2023, 10:27
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Ночью город сотряс мощный взрыв.
В Горловке в Донецкой области в ночь на пятницу, 24 марта, прогремели взрывы. Этот населенный пункт захвачен оккупантами в результате российской вооруженной агрессии с 2014 года.
Об этом сообщили местные каналы в Telegram. Как отмечается, предположительно, защитники Украины устроили российским оккупантам мощную «бавовну». Захватчикам мог прилететь «привет» от реактивной системы залпового огня HIMARS, пишет obozrevatel.com.
По данным очевидцев, прогремел мощный взрыв. На опубликованных в сети кадрах видно, что после этого начался сильный пожар.
Официально данные относительно «бавовны» в оккупированной Горловке в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины пока не комментировали.
«Неужели россияне снова не там «курили»? Ждем подробности от Генштаба!» – написали на канале «Мы Украина».
Отметим, что накануне «бавовна» случилась в оккупированном Россией Донецке. В результате взрывов, прогремевших в городе, уничтожены склад боеприпасов и личный состав врага.