Полковник обнулил подполковника 3 Телеграм-канал «СерпомПо»

24.03.2023, 10:34

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За три недели до рокового решения Путину предсказали все, что случилось дальше.

За три недели до того, как правящий в России почти четверть века подполковник принял роковое решение о начале военной операции в Украине, в одной из вполне лояльных режиму газет была опубликована статья, автор которой предсказал, все, что случилось дальше.

Статья вышла в «Независимом военном обозрении» от 3 февраля 2022 года и называлась «Прогнозы кровожадных политологов». Написал ее военный эксперт, кадровый военный, полковник Генштаба в отставке Михаил Ходаренок.

Показательно, что автор статьи не «либерал», «грантоед», «иноагент».Более того, многие считают Ходаренка неформальным спикером Генштаба и Минобороны РФ в целом. Якобы он, как завсегдатай многочисленных телешоу говорит то, что действующие генералы не рискуют прямо сказать своему главковерху.

Так это или нет, но Ходаренок, человек советской военной выучки (судя по языку), дал спокойный и, как оказалось, точный военно-политический прогноз последствий авантюры, устроенной великим геополитиком спустя три недели после выхода статьи – 24 февраля.

Полковник в отставке отвечает «отдельным представителям российского политического класса», которые «утверждают, что Россия в состоянии за несколько часов … нанести Украине сокрушительное поражение, если начнется военный конфликт». В том числе тем, кто говорит, что «никто на Украине не станет защищать «киевский режим».

Военный эксперт пишет, что «легкой прогулки не будет», а «утверждать, что никто на Украине не станет защищать режим, означает на практике полное незнание военно-политической обстановки и настроений широких народных масс в соседнем государстве».

Далее автор говорит о том, что возможности массированных ударов у вооруженных сил России ограниченны, достичь господства в воздухе будет трудно, и оно не даст решающего преимущества.

Споря с тезисом о том, что ВСУ находятся в «плачевном состоянии», Михаил Ходаренок говорит, что «за последние семь лет на Украине создана качественно иная армия, на совершенно другой идеологической основе и во многом на стандартах НАТО». И добавляет: «В том, что со стороны США и стран Североатлантического альянса начнется некая реинкарнация ленд-лиза по образцу и подобию Второй мировой войны, не приходится сомневаться».

Вывод статьи: «В общем, никакого украинского блицкрига не будет. … И … самое главное. Вооруженный конфликт с Украиной в настоящее время в корне не отвечает национальным интересам России».

Эту статью мы бы рекомендовали изучить всем сторонникам решения Путина о боевых действиях в Украине. Всем, кто отравлен пропагандой о невероятной мощи нашей страны. Вывод из этой статьи годичной давности для сегодняшнего дня – российские войска нужно возвращать из Украины домой. Ничего там не вышло и не выйдет. Это было понятно и год назад, и тем более очевидно сейчас..

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