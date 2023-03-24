Взнуздал Путина 1 Александр Немец, kasparov.ru

24.03.2023, 13:49

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Фото: Getty Images

Доля Пекина в «совместном владении» Россией стала еще больше.

Это фраза из фантастического рассказа (сказки) Гоголя «Майская ночь, или Утопленница». Окружной комиссар, отставной поручик Козьма Деркач-Дришпановский послал «эдикт» сельскому старосте Опанасенко, который начинался словами: «Дошло до нас, что ты, старый дурак, вместо того, чтобы собрать прежние недоимки и вести на селе порядок, одурел и строишь пакости... А вследствие того, приказываю тебе сей же час..."

Такая фраза почти наверняка присутствовала в разговорах Путина и Си. Собственно, Си приехал в Москву, чтобы «взнуздать Путина»...

Конкретнее, Си Цзиньпин собирался закончить (или надолго заморозить) войну в Украине (с частичным или полным отводом российских войск в Украине). Китаю эта затянувшаяся война совершенно не нужна. Китаю не нужен хаос в центре Европе (и в других районах мира)! Но Путин не захотел «мириться». Тем хуже для Путина.

Си Цзиньпин ответил (для начала) полным отказом предоставить РФ оружие и боеприпасы (об этом заявил ряд ведущих военно-политических обозревателей Украины). А ведь NORINCO (прочтите мою предыдущую статью) могла бы поставить «путинским» столько оружия и боеприпасов, что это совершенно изменило бы всю картину войны в Украине!

Но этого не будет! И я лично этому очень рад. В статье «NORINCO» я трижды подчеркнул: не будет Путину оружия из Китая! Но где-то на донышке сознания у меня был страх: а вдруг я ошибаюсь, вдруг Си согласится дать Путину хоть немного оружия?

Не произошло! А значит, моим «китайским оценкам» можно доверять, что в экономике, что в высоких технологиях, что в военной сфере. Запомните это.

Так что же будет с войной в Украине? А будет полное поражение «путинских», с восстановлением границ Украины 1991 года, видимо, в 2024 году. Пекин будет наблюдать за этим поражением Путина спокойно, с удовлетворением и даже с удовольствием. Ведь в результате путинский режим дополнительно ослабеет, и реализация планов Китая на территории РФ пойдет «с хорошей смазкой».

Здесь нельзя обойти факт поставки Китаем в РФ дронов на 12 миллионов долларов. Но это были «мирные» или «универсальные» дроны, которые путинские вояки переделали для своих целей.

В 2022 году Шэньчжэнь (третий по значению экономический центр Китая, после Шанхая и Пекина, на границе с Гонконгом) произвел дронов (Unmanned Aerial Vehicles, UAV) на 73 миллиарда юаней (10,3 млрд долл.), что составило около 70% всего китайского производства UAV (и до половины мирового производства UAV).

Подавляющее большинство этих UAV было «мирного» назначения. «Путинским» было из чего выбирать.

И еще один «веселенький фактик». 21 марта произошла новая серия «хлопков» в крымском Джанкое. В результате были полностью выведены из строя несколько десятков ракет Калибр, только что доставленных в Джанкой из РФ в железнодорожных контейнерах.

Такие украинские военные обозреватели, как Роман Свитан и Олег Жданов, указывают, что «целая стая» ранее закупленных Украиной китайских дронов атаковала, по наводке украинской разведки, вагоны с Калибрами. В результате «путинские» понесли огромный ущерб, а Украина избежала большого ущерба в недалеком будущем.

Китайские дроны этой же марки несколько месяцев назад атаковали и вывели из строя НПЗ в Новошахтинске (Ростовская обл. РФ).

Может быть, китайцев и в этом обвинить? (Шутка такая.) В общем, вопрос с «китайскими военными дронами для РФ на 12 миллионов долларов в 2022 году» совершенно ясен. А всякая прочая «военная мелочь» для РФ из Китая... Это лишь незначительная контрабанда.

А вот что действительно серьезно: Си Цзиньпин в самом деле предоставил Путину ярлык на княжение (сяован пайцзы) до 2030 года. Путин Китаю пока нужен, для реализации ряда важных планов. Вот как Мефистофелю был нужен Фауст, до определенного момента...

В первую очередь, Китаю остро необходимо оформление перехода в «кондоминиум» (совладение) ряда регионов РФ (или частей этих регионов) на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири. Сам переход в совладение, видимо, будет оформлен секретными и открытыми двусторонними соглашениями в 2023–24 годах; а к 2030 году доля Москвы во владении этим «кондоминиумом» упадет до минимума или даже до нуля.

Де-факто уже сейчас доля Пекина в этом «совместном владении» очень велика, но китайской стороне нужно оформить это юридически и обеспечить плавный рост этой доли до 2030 года. Что же это за регионы?

— Приморский край целиком.

— Хабаровский край к югу от реки Уда (примерно 250 км к северу от Хабаровска).

— Еврейская АО целиком.

— Амурская обл. целиком.

— Южные улусы Саха-Якутии (природный газ, лес, золото).

— Забайкальский край (Читинская обл.) целиком.

— Бурятия целиком.

— Тува (Тыва) целиком.

— Хакасия целиком или почти целиком.

— Часть Иркутской обл. (природный газ, лес, побережье оз.Байкал, ГЭС, алюминий).

А что будет с «туземным населением»? Ничего хорошего. Это определяется омерзительными отношениями, установившимися между китайцами и россиянами уже к середине 1993 года. С тех пор они явно не улучшились.

Александр Немец, kasparov.ru

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