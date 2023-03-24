Лысый снова о расческе1
- Анатолий Несмиян
- 24.03.2023, 14:02
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В Кремле крайне обескуражены итогами визита Си Цзиньпина.
Кто о чем, а лысый снова о расческе. Попытка Украины отвоевать Крым будет основанием для РФ к применению любого оружия, включая предусмотренное ядерной доктриной, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
По всей видимости, в Кремле оказались крайне обескураженными нулевыми итогами визита Си Цзиньпина, а потому привычно кинули все публично взятые на себя обязательства - включая и торжественное заявление Путина и Си Цзиньпина о недопустимости применения ядерного оружия в современном мире. Правда, миссию поручили человеку, которого открытым текстом называют «клоуном», чтобы если что - развести руками: сами понимаете, у человека специфические отношения с потреблением веществ.
Китайцы в политику не вмешивают личное, но оскорбления и унижения записывают. Подобное поведение партнера - явная попытка унизить и принизить вес слов руководителя Китая. В какой-то момент китайский блокнот с записями будет заполнен полностью.
Анатолий Несмиян, t.me