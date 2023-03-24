Скандал на росТВ: «эксперта» прорвало на правду 2 24.03.2023, 22:52

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Виктор Олевич

Спикеру сразу же полетели угрозы.

На российском федеральном канале пропагандисты, обсуждая ракетный удар по жилому дому в Запорожье, попытались в очередной раз обвинить Украину в том, что она обстреливает сама себя.

Но на этот раз что-то пошло не так, и такой наглой лжи не выдержали даже некоторые эксперты в студии. Так, политолог Виктор Олевич начал открытым текстом говорить: да, Россия действительно наносит удары по гражданским объектам в Украине, только не признает этого.

После этого заявления на Олевича накинулась буквально вся студия, угрожая ему репрессиями и уголовными делами – просто за признание очевидных вещей.

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