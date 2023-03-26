На БелАЭС запустили второй энергоблок
- 26.03.2023, 5:59
Ранее в корпусе реактора станции были найдены трещины.
Второй энергоблок БелАЭС выведен на минимально контролируемый уровень мощности. Об этом сообщает Минэнерго.
Там отметили, что этому предшествовал большой объем строительных, монтажных, пусконаладочных работ и испытаний, которые были «выполнены с соблюдением всех требований безопасности».
Следующим этапом станет подъем мощности реакторной установки до 40% и выше с первым пробным включением блока в сеть и испытаниями на разных режимах.
Ранее, как сообщал сайт Charter97.org, в корпусе реактора на БелАЭС были найдены трещины.