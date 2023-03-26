Полковник ВСУ: Армия РФ готовит побег с еще одного направления 26.03.2023, 8:37

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Важный «треугольник» оказывается в оперативном окружении.

Как сообщал сайт Charter97.org, российское военное командование уже начало эвакуацию из Крыма.

Полковник ВСУ в запасе, военный эксперт Роман Свитан прогнозирует, что российские оккупационные войска готовятся к бегству еще одного направления: с временно оккупированной территории Херсонской области. Одним из сигналов этого есть ротация в Новой Каховке.

Об этом сообщает «24 канал». Свитан отметил, что захватчики уже чувствуют, что Вооруженные силы Украины погонят их далеко с наших территорий.

Роман Свитан убежден, что ротация россиян в Новой Каховке – это фактически и есть уход оккупантов, причем с награбленным имуществом из Украины.

Он добавил, что россияне несколько ослабили свое влияние на оккупированной Херсонщине. Сейчас оккупанты находятся в панике.

Эксперт отметил, что на Правом берегу украинские защитники подтянули артиллерию.

«Она начинает выжигать ту линию в 25-30 километров вдоль реки Днепр, которую в принципе давно нужно было прожечь, потому что россияне подтянули к ней свою артиллерию и начали работать по мирным городам», – сказал он.

Свитан добавил, что этот участок уже демилитаризован, поэтому может быть использован украинскими войсками в качестве плацдарма для выполнения наступательных действий на Армянск. Также не исключено форсирование Днепра.

«Тогда весь треугольник Кинбурнская коса – Армянск – Новая Каховка оказывается в оперативном окружении», – отметил он.

Именно в этой связи, по словам военного эксперта, россияне начинают собираться, как делали это на правом берегу Херсонской области.

При этом захватчики будут отступать не с пустыми руками, они продолжают обворовывать местных жителей, вывозя их имущество в Россию.

«Такого рода движения - это как раз подготовка к «жесту доброй воли». Там с военной точки зрения невозможно удержать этот участок. По большому счету мы форсируем Днепр, тогда несколько бригад берут направление на Армянск, то весь этот треугольник - это кладбище россиян. Они прекрасно это понимают», – подчеркнул Свитан, добавив, что наступательные или оборонительные действия на Херсонщине оккупанты точно уже не планируют совершать.

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