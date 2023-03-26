ВСУ выбили россиян с трассы Е40 к северу от Бахмута 26.03.2023, 8:57

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Украинские войска провели успешное контрнаступление.

Украинские военные провели успешное контрнаступление севернее Бахмута Донецкой области и сумели отбить часть территории вдоль трассы Е40.

Об этом сообщается в отчете Института изучения войны (ISW).

Луганское направление: войска РФ безуспешно атаковали в направлении Невского и Макеевки

Войска РФ 25 марта провели ограниченные наземные атаки к северо-востоку от Купянска. На кадрах, опубликованных 25 марта, якобы запечатлены операторы беспилотников оккупантов, которые наносят удары по украинским позициям в неустановленном месте в Харьковской области. Спикер Восточной группы войск ВСУ полковник Сергей Череватый заявил, что российским войскам не удается добиться решительного наступления на рубеже Купянск-Лиман.

Кроме того, оккупанты 25 марта нанесли ограниченные наземные удары по линии Сватово - Кременная. По сообщению Генштаба ВСУ, российские войска вели безуспешные наступательные операции в районе Дибровы (5 км к юго-западу от Кременной), Серебрянского лесничества (10 км к югу от Кременной), Белогоровки (11 км к югу от Кременной) и Выимки (26 км к югу от Кременной).

На кадрах с геолокацией, опубликованных 24 марта, видно, что российские войска провели ограниченное наступление в 10 км к юго-западу от Сватово. Также российский блогер заявил, что оккупанты безуспешно атаковали в направлении Невского и Макеевки (в 21 км к северо-западу от Кременной) и незначительно продвинулись в районе Белогоровки.

Донецкое направление: ВСУ отбили часть трассы Е40 севернее Бахмута

Российские войска продолжали наносить наземные удары в Бахмуте и его окрестностях. На кадрах с геолокацией, опубликованных 25 марта, видно, что оккупанты продвинулись по шоссе T0513 в Бахмуте в направлении центра города и частично в юго-западной части Бахмута.

Российские блоггеры также утверждали, что боевые действия продолжаются к северу от Бахмута, в центре города и к юго-западу от Бахмута. Также кадры с геолокацией, опубликованные 24 марта, показывают, что во время недавней контратаки украинские силы отвоевали часть территории вдоль трассы E40 к северу от Бахмута.

Южное направление: ВСУ ударили по ракетному комплексу к югу от Голой Пристани

Войска РФ провели массовую ротацию сил во временно оккупированной Новой Каховке Херсонской области. 25 марта также российские войска обстреляли Херсонскую и Запорожскую области.

На кадрах с геолокацией, опубликованных 24 марта, видно, как украинские силы наносят удар по российскому складу горючего в Новой Збуровке (24 км к юго-западу от Херсона) и по российскому ракетному комплексу к югу от Голой Пристани (21 км к юго-западу от Херсона).

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