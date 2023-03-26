«Кондратий навестит Лукашенко еще быстрее» 26.03.2023, 9:23

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У стран НАТО теперь развязны руки.

Как сообщал сайт Charter97.org, вчера российский президент Владимир Путин заявил о том, что РФ разместит в Беларуси тактическое ядерное оружие. 1 июля заканчивается строительство хранилища для него на территории нашей страны.

Новость об этом всколыхнула белорусов. Редакция Charter97.org собрала мнения своих читателей о последствиях размещения ядерного оружия в Беларуси:

«Должно быть превентивно уничтожено при первой же попытке перемещения в сторону границы с Беларусью».

«Превентивно следует уничтожить Лукашеску с его бандой, и это надо было сделать еще в 2020-м и даже раньше».

«У США и НАТО развязаны руки для того, чтобы снести Лукашеску, как был снесен Саддам».

«Ответ будет по бункерам синепалого».

«Синепалый не сможет этим ядерным оружием распоряжаться, как захочет, кнопка всегда будет в Кремле, а вот подставить сипатого и запустить это оружие с территории Беларуси орде это будет выгодно. Тем самым первый ответный удар примет Беларусь».

«Они и хотят его применить с чужой территории, чтобы ответный удар был не по ним. Ну ябатьки тоже будут уничтожены, пока сипатый гауляйтер спрячется в бункере в Островце. Поздравляю».

«Свободная Беларусь отдаст ядерное оружие только в обмен на членство в НАТО, и больше никаких Будапештских меморандумов».

«Лукашенко подписал себе приговор. Кто последний успеет выскочить, закройте за собой дверь. Железный занавес опускается навсегда».

«Подгорает у плешивого недомерка».

«Он плохо в школе учился и не знает, что при попытке активировать это ЯО - оно будет уничтожено в течение 3-5 минут».

«Возможно, Штаты сейчас примут решение о ликвидации этой мерзейшей твари».

«Когда в Беларусь придут «калиновцы» и закончим с плешивым, то ЯО останется на территории Беларуси. Так что это палка о двух концах»

«Мне кажется, если грамотно открутить пару гаек откуда надо или перерезать пару проводочков, то никакие коды не помогут ему взлететь, хоть пусть там москвичи заобжимаются с кнопками. А потом его можно куда-нибудь в НАТО продать самовывозом».

«Да-да, размещайте, прямо в китайской провинции «Лежачий Камень», под Минском, Си будет очень рад!»

«Так зачем что-то строить, если их можно разместить в резиденциях у дурня. Они ржавые, все равно не полетят. Зато Кондратий его навестит быстрее».

«Это трусливое чмо Валета приструнят быстро, тот же Си. Китаю не выгодна ядерная война, им очень важен Шелковый путь тот же».

«Ядерное оружие Московии хотят разместить на одном из объектов, на котором это оружие размещалось во времена совка. По одной из информаций, это объект Колосово на границе Дзержинского и Столбцовского районов под Минском - место дислокации скоро узнает ЦРУ, МІ6 НАТО, СБУ и Моссад».

«Нелегитимного Лукавого выродка следует снести. И сделать это надо как можно раньше, в том числе с помощью альянса НАТО. Лукавый не представляет Беларусь, он нелегитимен, его сила в нескольких тысяч псов, способных только воевать с безоружным народом".

«Ну что, лукашенковские майоры, полковники, генералы? Довольны, что сделали мишенью свои семьи? Радуетесь, что сняли с себя ответственность за страну, превратились в ничтожных слуг выживших из ума маразматиков? Теперь ждите настоящей награды от нормальных стран».