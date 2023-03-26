Путин сделал США подарок, о котором там даже не мечтали 2 Аnti-colorados, defence-line.org

26.03.2023, 9:39

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Российское Эльдорадо закончилось.

Одним из итогов переговоров Путина и Си Цзиньпина в Москве стала полная переориентация газового экспорта на Китай. В общем, это было понятно уже давно, только вот касалось это трубного газа. Трубы «Силы Сибири» загружены под завязку, но фокус в том, что продавая газ с дисконтом в 70% к мировым ценам, этот газопровод рискует не выйти на уровень рентабельности за все время своего существования, предусмотренного по проекту.

Проще говоря, разворованные на строительстве средства будут возмещаться еще очень долго после смерти Путина. Но это еще не все.

Перед широкомасштабным вторжением РФ все же удалось запустить относительно небольшие, но все же – мощности по сжижению газа. С учетом того, что потребители СПГ не привязаны к трубе, то продавать его можно кому угодно, выбирая самых «жирных» покупателей. Проще говоря, именно сжиженным газом торгуют в основном на спотовом или биржевом рынке. Но как стало известно, Путин обязался продавать все 100% СПГ в Китай. И можно не сомневаться, что там дисконт тоже будет не детский. Таким образом, газовое Эльдорадо, которое кормило путинский режим – закончено.

Но как водится, если откуда-то что-то убыло, то можно не сомневаться в том, что куда-то оно же и прибыло. А путинская многоходовка привела к тому, что крупнейший для РФ и Газпрома рынок сбыта в Европе оказался потерянным. Причем, Путин сам оттуда увел свой газ и сделал все для того, чтобы он туда никогда не вернулся. Но поскольку Европа зимой не замерзла, то очевидно, что пустота, оставленная Газпромом, была заполнена кем-то другим.

С учетом того, что европейский рынок – самый богатый и стабильный в мире, то нет резонов пояснять, что желающих занять место Газпрома нашлось достаточно много. Другое дело, что пришлось замещать гигантские объемы и другие поставщики не могут резко нарастить как добычу, так и транспортировку газа в Европу. Те, кто оказался самым активным и предприимчивым, оттяпали себе огромные куски пирога. И вот, под финиш сезона, появляются данные о том, кто бы это мог быть.

Как и следовало ожидать, впереди всех конкурентов оказались США. Их сланцевая индустрия способна довольно быстро разбуривать газоносные поля и наращивать объемы поставок газа буквально за месяцы, с момента, когда возник дополнительный спрос. Другое дело, что его давно не возникало, но Газпром помог, в этом плане. И вот по предварительным данным, США нарастили продажи СПГ для внешних рынков на 141%. А как сообщают эксперты EIA сообщили, что Европа получила подавляющее большинство сжиженного природного газа, который американцы отправили в мир — целых 64%. Не удивительно, что четыре страны (Франция, Нидерланды, Великобритания и Испания) взяли на себя 74% поставок американского СПГ в Европу. Германия же, только в декабре прошлого года начала запускать свои мощности по приему СПГ и только начала входить в лигу потребителей американского сжиженного газа.

Конечно, это еще только предварительные данные, поскольку отопительный сезон еще не везде завершен, но уже очевидно, что всего за год американцы смогли заместить большую часть газпромовского газа, причем – на самом пике цен, в то время как Газпром ушел с этого рынка на рынок дисконтный. В общем, Путин уже вошел в историю как самый кровавый и ненасытный упырь 21-го века, но похоже на то, что его решения, войдут в учебники по экономике и политологии под рубрикой: «как быстро и окончательно убить доходный бизнес». Здесь он безусловно дал мастер-класс, ну а что касается американцев, то они широко зашли на рынок, о котором даже не мечтали.

Аnti-colorados, defence-line.org

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