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«В администрации считают, что Лукашенко начнут «мочить» всеми доступными инструментами»

  • 26.03.2023, 10:48
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«В администрации считают, что Лукашенко начнут «мочить» всеми доступными инструментами»

США всерьез принялись за диктатора.

Как сообщал сайт Charter97.org, США ввели новые санкции против МАЗа, БелАЗа и самолета Лукашенко.

Ужесточение позиции Вашингтона вызвало переполох в администрации диктатора, пишет телеграм-канал «Белорусская разведка».

Лукашенко поочередно с Сергеенко и Алейником обсуждал «ситуацию с американцами». Из докладов разведки и аналитики следует, что диалога с американской стороной ни по линии МИД, ни через посредников, ни по закрытым каналам наладить не удалось.

Были надежды на отношения с русскоязычным «поверенным» в Вильнюсе, так как он «чувствует специфику», но Госдеп нашел ему новое место службы в арабской стране. На «белорусское направление» в Вильнюс скорее всего приедет дипломат-ястреб с опытом работы в «war zone».В администрации Лукашенко считают, что американцы начнут «мочить» Лукашенко, используя все доступные инструменты.

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