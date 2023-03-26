Пригожин ударил кувалдой Шойгу и Герасимова Телеграм-канал «Занимательная конспирология»

26.03.2023, 11:05

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Российским генералам подложили большую «свинью».

Заявив о пяти тысячах помилованных заключенных, вернувшихся домой из Украины, Евгений Пригожин подложил большую свинью руководству минобороны. На неделе появились слухи о том, что Вагнер будет сворачивать свою активность на украинских фронтах и сосредоточится на Африке.

Этому предшествовало назначение главы Генштаба Валерия Герасимова командующим группировки войск в Украине. Подчиненные Пригожина еще в 2022 году публично оскорбили генерала Герасимова и тот сполна отплатил ЧВК и ее командующему. Помните все эти жалобы Пригожина на нехватку снарядов для взятия Бахмута? Демонстрацию трупов погибших зеков, расстрел наемниками мишени с портретами Герасимова и Шойгу.

В общем, военные, неспособные выиграть войну, победили Пригожина на «паркете», что они любят и умеют делать. Но командующий ЧВК тоже не прост. Он сейчас отыгрался на военных, которые «отжали» его от вербовки зеков на зонах и теперь сами забирают их на войну.

Называя цифру в пять тысяч вернувшихся, Пригожин не называет цифру завербованных, а их, по данным «Руси сидящей» около 50 тысяч. Получается, что из всего числа ушедших на войну зеков, вернулись домой 10%, да и то непонятно в каком состоянии. Пригожин не сказал, сколько из них ранены и покалечены на всю жизнь.

Вот теперь представим, что приехали на зону вербовщики от Шойгу и Герасимова, а зеки уже знают статистику из уст самого Пригожина. Как вы думаете, много ли они навербуют потенциальных вояк? Какого качества они будут? Уходя Евгений Пригожин трахнул своих оппонентов по голове «информационной кувалдой». И удар этот чувствителен для военных, которые с трудом набирают добровольцев для продолжения войны.

Телеграм-канал «Занимательная конспирология»

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